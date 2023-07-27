詠春館主認發帖煽動 求情謂發泄少人覆

稱願聯絡國安相關機構 分享教訓

被告江達權（63歲，商人）承認於2022年12月28日至2023年6月26日犯案。辯方求情稱，被告沒號召具體行動、重燃街頭抗爭，亦無發表針對警方言論，作為雖「越界」，但主要是宣泄不喜歡政府的情緒，且逾半帖文均無文字回覆。辯方又稱，年屆花甲的被告有穩定職業，過往沒行差踏錯，並獲大學前署理校長撰寫品格陳述；被告沒使用追隨者更多的拳館專頁發布煽動帖文，親友和武館弟子對被告的政治立場亦「聞所未聞」。

根據案情，被告擁有兩個facebook帳戶「Danny Kong」及「江達權」，分別有約200名「朋友」，警方網上巡邏發現被告發布共20段「煽動」帖文，包括「死共產黨，根本害人害己，將病毒散播全世界」，「真係好×討厭共產黨，共產黨不滅，世界沒有和平」等。

帖文亦包括《願榮光歸香港》，被告曾稱「革命冇罪，造反有理」，「台灣是獨立的國家……不是中國的一部份」。

【案件編號：WKCC 2786/23】