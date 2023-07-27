解釋街站言論 何闡「鳥籠民主」：可投票但冇say

何桂藍昨日第七天自辯更正，前日供稱立法會議員才能從官員取得的文件「只佔少數」，她認為立法會財政審議制度是設計讓殖民地政府使用，因此2019年運動才爭取制度改革和雙普選。對於立法會被質疑無用、初選亦無意思，何表示初選最終達61萬人投票，無人想像得到，並稱「『意義』呢家嘢做咗未必搵得到，但如果唔做一定搵唔到」。

曾倡議員「武鬥」 指意即盡責發言

控方案情曾指，2020年7月的新東民間論壇，何主張用盡方式議會抗爭、向政府施壓，她當時稱議員提出修正案數量未如理想，只有陳志全、區諾軒等「一枝獨秀」，議會有空間「文攻武鬥」。此外，同月初選投票日後，何再發帖文稱面對打壓，抗爭派要說服溫和派選民，為何要利用立選觸發憲政危機。

何昨在庭上解釋，「文攻武鬥」是立法會的術語，「文攻」是指議員應用盡權力提出質詢，至少讓公眾知悉，而她認為有民主派因覺得不會獲立法會主席梁君彥批出，放棄提出修正案；「武鬥」則指儘管有保安衝來阻止，議員都要履行責任發言提問。

至於提及「觸發憲政危機」的帖文，何昨稱，只要有一人被DQ（取消資格），選舉都是不公平，如果民眾非常支持抗爭派，北京或港府大規模DQ篩選，屬前所未見及相當震撼，等於宣稱香港選舉和伊朗無分別，明顯打壓民主派及完全改變立選的遊戲規則。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）