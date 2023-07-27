杜蘇芮影響今料續熱 多區空氣污染嚴重

今或有驟雨狂風雷暴

今日凌晨零時，杜蘇芮集結在香港東南偏東約690公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約14公里，進入南海東北部，大致移向廣東東部至福建南部沿岸地區。天文台亦預測，杜蘇芮今日及周五橫過南海東北部，受其外圍下沉氣流影響，華南今日持續酷熱，亦有驟雨及狂風雷暴。

環保署昨午表示，早上空氣污染水平較平常高，稱昨日大致天晴及極端酷熱，微弱風勢不利污染物擴散，充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子於珠三角區域迅速形成，而較高的臭氧水平亦加速二氧化氮形成，預計當周五有狂風大驟雨時，空氣質素會改善。

綠色力量倡推城市降溫措施

環保團體綠色力量表示，昨日環保署所有空氣質素監察站的健康指數均超標，達7或以上，最高時的「最大風險污染物」全均是臭氧（O3），促政府制定措施處理本港臭氧污染問題，採取措施減少二氧化氮（NO2）和揮發性有機化合物（VOC）的本地及區域排放、研究及推行城市降溫措施，例如城市及屋頂綠化等，緩減城市熱島效應，幫助社會及市民適應氣候變化引致的酷熱天氣。