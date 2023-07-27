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港聞

港聞二

塌閘壓保安案 消息稱換閘半年屢故障

【明報專訊】九龍城界限街九龍塘大廈前日一道車閘塌下，被壓傷女保安送院治理後情况嚴重。涉事物管公司稱事前已獲悉鐵閘故障並通知承判商維修，公司與傷者家人保持聯絡，會提供一切可行協助。勞工處稱已知悉事件並展開調查。

物管公司：事發前已通知承判商維修

涉事鐵閘昨仍擺放在現場，大廈出入口由圍欄及膠帶圍封，住戶及車輛需於勵德街出入。據悉，該65歲李姓保安受僱於怡信物業管理有限公司，被委派到該大廈工作近4年，當時以手動形式嘗試關閘，惟鐵閘突然塌下。

有大廈保安向傳媒透露，舊有鐵閘使用了10多年，半年前換上涉事鐵閘。據了解，鐵閘可手動或電動形式控制，半年間曾多次未能自動關閉，當日早上再出現同類事故。怡信物業管理有限公司回覆本報查詢稱，公司前日接獲日班保安員通知電子鐵閘未能自動關上，已即時通知承判商維修，並將消息通知大廈保安及圍封。公司同日傍晚6時許亦於大廈法團群組匯報車閘未能關上，承判商會於昨日檢查及維修。公司稱會嚴肅處理及內部調查，並配合政府部門調查。

屋署：其餘部分未見明顯欠妥

屋宇署回覆稱昨早派員視察倒塌鐵閘，另檢視有關鐵閘其餘部分後，未發現明顯欠妥情况。根據紀錄，署方去年12月接獲小型工程承建商提交於上址豎設鐵閘的工程展開通知書，今年1月接獲完工證明書。其後並未接獲有關鐵閘欠妥的任何舉報。署方稱會繼續跟進，並調查該小型工程有否違反《建築物條例》。

相關字詞﹕塌閘 九龍塘大廈 界限街 九龍城

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