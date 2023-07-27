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餐飲集團Castelo清盤9店停業 酒吧業：周末人流減近半 憂結業潮

【明報專訊】本地餐廳集團Castelo Concepts昨宣布，由於Castelo Investments Limited、Bringsky Investment Limited及Happy Dragon Hong Kong Limited昨日開始債權人自動清盤程序，旗下9間餐廳即日停業。集團以西餐廳和酒吧為主，酒吧業稱留意到周末人流減少近半，憂半年後如無改善，骨牌效應下業界現結業潮。

清盤人稱130員工受影響

處理清盤程序的Briscoe Wong Advisory Limited回覆稱，約130名員工受影響，他們昨已收到終止僱傭合同的信函，並可根據《公司（清盤及雜項條文）條例》及向破產欠薪保障基金提出包括欠薪、代通知金、遣散費、未放年假和法定假日薪酬的申請。

勞工處稱已知悉事件，已提醒僱主須按《僱傭條例》及合約條款妥善處理僱員權益事宜，該處會為受影響員工提供協助，呼籲盡快聯繫勞資關係科分區辦事處。

5餐廳不同架構繼續營運

Castelo Concepts為部分餐廳停業引起不便致歉，稱另有5間餐廳因獨立營運或具有不同管理架構，將繼續營運。

9間停業餐廳位於西營盤、西貢和跑馬地，包括西貢Pepperoni's、西環K-Town Bar & Grill，昨晚均無人接聽電話；部分店舖關門和烏燈黑火，門外貼上文件提到涉事公司的債權人會議下月8日召開。

據公司註冊處資料，Castelo Investments Limited股權原本由Wayne Parfitt及Andrea Jacquelyn Parfitt共同持有，2019年10月全數轉移至Andrea。截至去年7月，Andrea Jacquelyn Parfitt為公司董事。

稱通關後多外遊 業界促政府加力推消費

Wayne於1990年從澳洲來港，兩年後在西貢開設首間Pepperoni's薄餅店，與Andrea為夫婦。Wayne於2019年因癌離世，2015年受訪稱家族生意當時在香港及越南有逾90間分店。

酒吧業協會主席錢雋永表示，該類型西餐廳多屬地舖，面積大且位於一線地區，故租金較貴；通關後港人紛外遊或周末到深圳，本地消費不多致本地營商環境欠佳，促政府加大力度推動本地消費力復蘇。

相關字詞﹕飲食業 結業 餐廳

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