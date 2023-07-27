撞車亡的士司機 日做17小時 4傷者為一家人3美籍 增至2危

據悉，4受傷乘客為一家人，42歲前座石姓男乘客及40歲後座羅姓女乘客為夫婦，兩人分別情况危殆及嚴重，他們的3歲女兒則情况穩定，3人屬美籍；69歲後座張姓女乘客則為羅婦之母，持中國身分證，情况危殆。美國駐港澳總領事館發言人回覆本報稱，海外美國公民的福祉及安全為美國國務院最優先考慮，領事館已得悉有關報道，對傷者及其親人表達關注；惟出於隱私考慮，無法透露詳細信息。

遺孀稱近年轉「特更」 有長期病患

司機遺孀謝太表示，丈夫過往任私人司機，近年轉職駕「特更」的士，一般只有遇颱風等特別事才會休息，「返工、返工，返嚟就瞓覺」。謝太稱，丈夫有膽固醇及高血壓等長期病患，去年尾和數月前在東區和銅鑼灣發生交通意外，曾撞毁燈柱。為家庭主婦的謝太和丈夫育有兩女，一女25歲已出身，另一女則就讀大學三年級，日後會外出工作，暫無經濟需要。

工會：長駕車租較便宜

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠對事件感難過，稱的士司機一更約11小時，如駕較長時間車租會較便宜，工時近17小時的司機「唔多，但肯定有」，相信事主是為生計，但若「體力唔夠，好易出事」。

另外，昨早9時許，58歲楊姓女司機駕的士沿香港仔海傍道左轉入香港仔大道時，車輛失控撞毁修路地盤指示牌，再剷上花槽。司機及兩名男乘客一度被困車廂，由消防協助救出，均輕傷清醒，事件中亦有3名地盤工人報稱腹痛。6受傷男女其後由救護車送院，意外起因仍有待調查。