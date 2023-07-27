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兩電8月燃料費續回落 港燈每度電保持兩元以下

【明報專訊】兩電昨宣布8月份燃料調整費，當中港燈8月份的燃料費將回落至每度電69.7仙，較7月份的77.3仙下調9.8%，亦是連續第3個月向下調，港燈8月份平均淨電費降至184.2仙，是連續兩個月跌至每度電2元以下的水平。港燈表示，隨着全球燃料價格波幅收窄，港燈預期今年餘下月份燃料調整費有望繼續回落。中電8月份每度電的燃料調整費為57.1仙，較7月份59.8仙下調2.7仙，減幅4.5%。

兩電調整燃料費後，港燈8月份平均淨電費每度電184.2仙，較中電每度電149.5仙貴34.7仙，維港兩岸電費水平相差23.2%。

每度電較中電貴23.2%

港燈表示，以一個每月用電量275度的3人住宅客戶為例，扣除政府補貼後，8月份要繳交淨電費253.4元，較1月份的288.6元減少35.2 元。

事實上，港燈8月份的燃料調整費，較5月份高峰期91.7仙下調22仙至69.7仙，減幅約24%，亦較1月份的燃料費82.5仙下調15.5%。

中電8月份每度電的燃料調整費為57.1仙，較高峰期5月份的63.7仙回落10.4%；中電今年4至6月為所有客戶提供「燃料費特別回扣」，客戶支付的燃料調整費不高於每度電62.8仙的水平，7、8月的燃料調整費水平均低於年度燃料調整費62仙。

港燈稱，兩電合作發展的海上液化天然氣接收站，已於今年7月初投入商業運作，有助港燈以更具競爭力的價格購買天然氣，穩定燃料成本。中電及港燈早前表示，首批運抵接收站的天然氣約有13.9萬立方米，若以本港一個3人家庭每月使用275度電計算，足以供電予150萬個家庭使用。

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