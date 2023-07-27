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港產衛星中心搶人才 招聘本港大學畢業生

【明報專訊】航天衛星技術有限公司（ASPACE）的香港衛星製造中心周二正式開幕啟用，母公司香港航天科技集團執行董事、行政會議成員兼經民聯立法會議員林健鋒昨向本報表示，集團已開始在各大院校招募相關科目或背景的學生，包括科大、理大、港大等。翻查集團網頁，衛星中心正招聘61個職位，當中不乏管理層，包括首席財務官（CFO）及4個副總裁，各年薪均達600萬元。

聘管理層 年薪600萬元

林健鋒說，包含內地業務在內集團人手約1200人，現時在將軍澳的衛星中心有約50人，未來需續增聘。據集團網頁「工作機會」頁面顯示，正招聘「正式員工」至少有5個屬管理級別職位，包括副總裁（衛星製造）、副總裁（衛星測控）、副總裁（衛星發射）、副總裁（業務發展）及首席財務官。

集團亦正招聘多個技術職位，其中星載雷達載荷實驗室主任「須熟悉航天產品研製流程，在航天領域工作至少15年以上」；另包括7類試驗工程師、3類工藝工程師等崗位；其餘工程技術以外職位包括國際關係專員、產品銷售經理、投資者關係總監等。

林稱，隨着衛星中心正式開幕，未來在衛星製造、軟件開發及應用等方面均需更多人才，現已開始招募，例如來自香港科技大學及香港理工大學機械工程學系、航空航天工程學系的畢業生，來自香港多間大學人工智能學系及計算機科學學系的畢業生，展望能在衛星製造及軟件開發的方面，協助及支援ASPACE未來衛星產量及相關業務。

將提供培訓交流予港青

此外，林表示集團會招募來自香港大學空間科學學系畢業生，因他們能在應用層面協助衛星製造；並且積極地與內地各大院校合作，往後會提供相關的培訓及交流，予本港年輕人或畢業生參與。

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