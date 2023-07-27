印尼商會：進軍內地會先來港 走向國際則選星洲

盼港維持一國兩制

新加坡和香港同為國際金融中心，James指出，印尼與新加坡地理上接近，長期有較強聯繫，不少當地公司均在新加坡設辦公室。他說，由雅加達飛往新加坡只需1小時，印尼企業欲發展國際市場自然選擇當地。不過，他說新加坡近年營商和居住成本不斷上升，亦影響企業赴星意欲。

James強調香港背靠內地，當地公司想到中國發展仍會來港，例如貿易、原材料出口等企業。他特別指出，內地商業政策具不確定性，印尼商界認為先在港發展較安心，而大灣區毗鄰香港，其發展機遇為印尼企業帶來更多吸引因素。

James早於1990年代開始與港商合作，他說本港優勢在於法律制度優良、稅率較低、融資容易，且有出色專業服務配套。《港區國安法》實施後，西方質疑有損本港法治，James認為，印尼商界重視香港的司法獨立和普通法法制，近年未聞商界關注香港情况，認為香港現時仍維持一國兩制制度，對印尼商界是「一切照常」（business as usual）。