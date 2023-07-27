李家超印尼行簽15合作備忘錄

港交所及印尼證券交易所今年初開始商討雙重上市計劃，即容許同一公司在兩地上市。歐冠昇昨日受訪時回應稱，簽訂合作備忘錄是否有助推動雙重上市屬言之尚早。

印尼新股集資額超本港

港交所：港市場更國際化

印尼在全球IPO集資額最新排名超越香港，根據羅兵咸永道上月初發表IPO市場報告，截至今年5月底，港交所集資額為158億元，印尼證券交易所的集資額為164億元。歐冠昇表示，兩地市場不同，印尼股市擁有較多商品和原材料公司，本港股市則較國際化，強調香港容許資金自由流動、市場開放，均是重要優勢。他又說，今年全球市場集資額下跌40%，但本港今年至今已有40宗IPO，形容香港在艱難的國際市場下，IPO數字仍然出色。

對於有較小型的創科公司憂慮香港較多是大型上市公司，在港掛牌或被投資者忽略，歐冠昇強調，本港有約2600間上市公司，傳統上投資者較關注大型企業是自然現象，港交所一直設法同時鼓勵較小型公司上市。他又提到，香港具有「超級聯繫人」角色，未來會研究發展伊斯蘭金融市場，認為具增長潛力。

訪問團兩日行程期間，香港與印尼共達成15份合作備忘錄，涉及金融、航天科技、專業服務等範疇，簽署方包括貿發局與印尼貿易部、工業部，天文台與印尼氣象、氣候和地球物理局，香港航天科技集團與印尼從事基建及工業生產的企業Bakrie & Brothers等。

李家超表示，兩地在金融、文化及科技等層面有潛力加強合作，希望為企業拓展新機會，他說按以往經驗，簽署合作備忘錄後2至6個月左右會落實細節，例如公司會簽署合約等。李家超今日將轉往馬來西亞首都吉隆坡訪問，據了解會與馬來西亞首相安華會面。

明報記者 鄭啟智 印尼雅加達報道