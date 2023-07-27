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城大學者：核水排放如每月一滴眼藥水 日領事稱未收特區禁令科學解說 環境局：保障食安首要考慮

【明報專訊】特區政府早前宣布，一旦日方啟動排放核污水，會即時禁止日本10個都縣水產品進口。被問到特區的決定是科學或政治考量，日本駐港總領事岡田健一昨表示無法代表日本政府評論，惟對禁令「極度失望」；日方亦未收到特區說明禁令的科學理由。日本擬今夏將福島核電站核污水排入海，城大機械工程學系講座教授日引俊詞稱不介意飲用，形容30年排放計劃相等於「每月在大海倒入一滴眼藥水」，認為對環境影響微乎其微。環境及生態局昨回應稱，特區政府高度關注排放，重申保障本港食物安全和公眾健康是首要考慮。

指港查日食品77萬次 從未發現超標

總領事對港擬收緊限制極度遺憾

日本駐港總領事館昨召開記者會，岡田健一聯同日本經濟產業大臣官房福島復興推進組參事官宮下正己及學者日引俊詞出席，講解核污水排放計劃。岡田健一提到福島核事故後，有55個國家和地區對日本食品採取進口管制，日本及後採取措施淨化農田和管理養殖，並建立制度確保超標食品不​​會流出市面買賣。岡田健一稱隨着歐盟宣布下月撤銷管制後，累計44個國家和地區撤銷管制；相反特區政府過去10多年共約77萬次檢查，從未發現超標，但仍對日本食品實施進口管制，甚至在本月中宣布計劃收緊限制。岡田上周五（21日）親自拜訪特首李家超，表達極度遺憾，並強烈敦促特區政府重新考慮有關限制。

被問到特區政府一旦實施禁令，日本將如何回應，岡田健一拒絕回應假設問題，稱港日多年友好，會盡力防止事件產生的嚴重負面影響，並會繼續向特區政府提供具科學依據的說明。他又表示，對於香港市民就「處理水」誤解成「核污水」等混淆感到遺憾。他說，即使國際原子能機構本月初發表報告，本港喜愛日本料理的市民仍感不安，故有必要基於科學證據提供正確信息。

李家超：早前已與日方坦誠交換看法

城大學者日引俊詞表示，福島第一核電站內1000個儲罐中的氚，轉換成純氚水後的總量為16克，相等於30年排放期內每月在大海倒入一滴眼藥水，認為對環境影響微乎其微（見表）。坊間有人質疑為何日本人不喝核污水，他稱自己不介意飲用，但因如廁後尿液最終會流到大海，當局無法監控，亦無法監控所有日本人飲用，因此並非可行選項。

正出訪印尼的特首李家超，昨被問及日方派人解釋是否向特區施壓，李家超形容一直相信溝通的重要，會就事件與日方保持溝通，而早前已與日方坦誠交換看法。李重申，排核污水做法史無前例，而且持續時間長，在就事件取得共識前，日本政府應與鄰近地區共同尋求解決方法，並繼續解說更多；他又強調當局要確保本港食物安全，亦要令市民對本港食安有信心。

環境及生態局昨回應稱，日方長期排放是否可靠和安全仍存在大量不確定，對食安和環境影響造成無法排除的風險。局方除擬禁止相關都縣水產品進口外，食安中心上月中起，已全面檢測所有由日本進口的水產品，及加強檢測相關加工食品，並按風險評估結果適時調整監測。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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