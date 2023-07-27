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大灣區GBA專題：主題之選：歡樂谷 一票玩盡機動遊戲

【明報專訊】香港有主題公園，深圳也有主題樂園──歡樂谷，是深圳市南山區華僑城一個大型主題遊樂園。設有礦山車、雪山飛龍、太空梭等刺激機動遊戲。歡樂谷日場全價門票230元人民幣一張，高中生門票180元。歡樂谷實行一票通玩的原則，園區除了餐飲和代步工具外，所有機動遊樂項目和表演都毋須額外付費。7月1日開始，深圳歡樂谷25周年狂歡盛典啟幕，活動包括桑巴嘉年華、夏浪音樂節、冰淇淋派對、燒烤美食節等七大精彩狂歡，有關活動持續58天。

深圳歡樂谷鄰近設有地鐵站，旅客可以在世界之窗站A出口北行3分鐘便可到達。

長隆水上樂園 70多種水上設施

夏日炎炎，水上樂園深受歡迎，位於廣州長隆旅遊度假區，70多種玩水設施，盡情揮灑長隆野生動物世界作為「國家級科普教育基地」、「廣東省青少年科普教育基地」的特點，園區內保護動物的理念隨處可見，圖文並茂的動物知識牌、八大科普課堂、20餘個科普驛站，集講解與動物展示於一體，讓遊客能感受到保護動物、保護生態環境的重要。此外，長隆野生動物世界每年舉辦世界野生動植物展覽。標準票價為人民幣229元，青少年票價179元，兒童票159元。

交通方面，從廣州各地鐵站點搭乘至3號線或7號線，到漢溪長隆地鐵站（E出口或D出口），步行約5分鐘到長隆地鐵廣場穿梭巴士站，乘坐長隆免費穿梭巴即可到達長隆水上樂園。

歡樂港灣 短途新景點

若想輕輕鬆鬆過暑假，在深圳或廣州短線遊，可以選擇一些新景點，深圳新景點——歡樂港灣，若子女喜歡看書，歡樂港灣有鐘書閣書店。而新打卡景點有摩天輪，遠眺前海，在5點左右，看到海邊日落。附近能租三人觀光電動車，可以在周圍暢遊。

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