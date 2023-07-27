大灣區GBA專題：主題之選：歡樂谷 一票玩盡機動遊戲

深圳歡樂谷鄰近設有地鐵站，旅客可以在世界之窗站A出口北行3分鐘便可到達。

長隆水上樂園 70多種水上設施

夏日炎炎，水上樂園深受歡迎，位於廣州長隆旅遊度假區，70多種玩水設施，盡情揮灑長隆野生動物世界作為「國家級科普教育基地」、「廣東省青少年科普教育基地」的特點，園區內保護動物的理念隨處可見，圖文並茂的動物知識牌、八大科普課堂、20餘個科普驛站，集講解與動物展示於一體，讓遊客能感受到保護動物、保護生態環境的重要。此外，長隆野生動物世界每年舉辦世界野生動植物展覽。標準票價為人民幣229元，青少年票價179元，兒童票159元。

交通方面，從廣州各地鐵站點搭乘至3號線或7號線，到漢溪長隆地鐵站（E出口或D出口），步行約5分鐘到長隆地鐵廣場穿梭巴士站，乘坐長隆免費穿梭巴即可到達長隆水上樂園。

歡樂港灣 短途新景點

若想輕輕鬆鬆過暑假，在深圳或廣州短線遊，可以選擇一些新景點，深圳新景點——歡樂港灣，若子女喜歡看書，歡樂港灣有鐘書閣書店。而新打卡景點有摩天輪，遠眺前海，在5點左右，看到海邊日落。附近能租三人觀光電動車，可以在周圍暢遊。

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