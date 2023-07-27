大灣區GBA專題：「放電」之選：觀瀾湖夏令營 寓學習於遊戲

手工藝結合高爾夫網球課程

觀瀾湖今年繼續推出各類夏令營活動，包括體育特訓、手作藝術、趣味主題、全能英語、軍事拓展五大品類，共計十餘項營種，而不少家長和學生近年來對體育和文創結合類的夏令營很感興趣。近幾年發展了一些文體結合的特色營，特別是將手工藝和高爾夫和網球課程結合起來。藝創/高爾夫營和精英夏令營也是以文化項目體驗為核心，例如精英營提供一些打造「超強大腦」的課程，包括記憶力開發、邏輯思維訓練、發散性思維、創造性思維訓練等等。藝創營則每天都會加入一項經典藝術導賞課程，在提升審美能力的同時，每天都會學習3項手工藝課程，算下來5天能玩遍十餘項手作，過足手藝癮。最貴課程為「廣東學能」2023觀瀾湖中英演講辯論拓展營（5天）開拓國際化視野、鍛煉綜合技能。課程費用：12,800元人民幣，活動為5天，每日都有不同活動安排。

中英演講辯論營 5天收費1.28萬人幣

負責人表示，夏令營諮詢已愈來愈多，特別是來自香港等地的客人對先鋒研學和藝創及高爾夫營特別感興趣。相關活動學費為6280元人民幣，適合對象為7至13歲青少年。若小朋友對軍事感興趣，可以報名參加「廣東軍事」2023深圳觀瀾湖童子軍事夏令營（6天）活動，6至12歲小朋友可以體驗「童軍」、「特種兵」訓練。也有消防演練、急救技能、學習格鬥術等。

觀瀾湖旅遊度假區位於龍華區，距離地鐵4號線觀瀾湖站A出口約5分鐘路程，從香港前往，建議可乘坐港鐵到落馬洲站，出關後再轉乘深圳地鐵4號線便可直達觀瀾湖站。

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