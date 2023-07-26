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【Emily】30「少年太空人」赴京受訓 期待「火星營」

【明報專訊】30個「少年太空人」會喺星期六（29日）出發去北京，展開8日7夜嘅太空體驗營，噚日就舉行出發儀式，30個同學仔齊齊著住中國太空人嘅藍色工作服宣誓。香港太空館館長何萬雄話，體驗營喺疫情期間停咗3年，今年復辦亦新增景點。近兩年火星探索成為航天界熱話，行程加咗青海冷湖火星營地，各位「少年太空人」可以了解接近火星嘅環境。

疫下停辦3年 有人最想去莫高窟

唔少同學仔最期待新增嘅火星營地，下學年升讀中六嘅魏耀東期待可以間接體驗火星環境。將升中五嘅陳樂桐就期待喺營地觀星，話知道當地海拔2700米，多數係晴天，相信觀星體驗一定好唔錯。不過，將升中三嘅呂沛盈話自己最期待參加VR體驗活動，了解太空人喺太空點樣工作同生活，而將升中二嘅李逸龍就最想參觀敦煌莫高窟，話之前只可以喺中史書見到啲相，希望今次可以親身體會莫高窟嘅雄偉。

「少年太空人體驗營」由康文署同香港中華總商會合辦，今年係第十二屆。何萬雄話今年報名人數同2019年相若，總共有161個學生報名，經過問答比賽、西貢營前集訓同面試3輪甄選，最後揀咗30個新學年升讀中二至中六嘅學生，包括18男12女。第二輪集訓歷時三日兩夜，係唔少團員難忘嘅甄選記憶，當中陳樂桐就話學到團隊合作嘅重要性，仲話自己當時帶隊行錯路，但好彩隊員冇嘈交，亦都堅持到行完全程。

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