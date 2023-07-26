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港聞

港聞二

何桂藍：無諗到撳個反對掣就犯法

【明報專訊】民主派「35+」初選案昨踏入第91天審訊，前記者何桂藍作供解釋在選舉論壇和帖文提到的字眼，稱以「極權」形容中共是學界共識和客觀描述，引起法官關注日本和俄羅斯是否極權國家（見表）。何重申從沒想過在立法會投反對票是犯法，形容「匪夷所思」，並引用博弈論稱「攬炒」是假設中共一定「overreact（過度反應）」。她說無人逼中共鎮壓應對，「唔需要講到話立國安法好無辜」。

稱以極權形容中共是客觀描述

何桂藍第6天自辯談及，2020年6月於論壇提過「破局」，是為說服港人不要覺得國安法生效後無抗爭餘地。法官李運騰問，何是否認為市民之後能合法表達意見？何表示部分抗爭形式或具風險，但相信投票無可能違法；雖然兩辦譴責主持內會主席選舉的郭榮鏗後，她擔心立會議員審議行為或違國安法，「我無估到，或者我從來都無諗到撳個反對掣就係犯法，我覺得作為一個係香港生活咗30年嘅人，呢樣嘢簡直係匪夷所思」。

至於何在論壇稱立會不再是議事殿堂而是抗爭陣地，她認為立會連最基本的政策討論都做不到。對於公民黨曾表明35+後會否決議案，何認為35+不會達成，質疑公民黨許下毋須實現的承諾，亦無向選民交代「35-」的行動，抗爭意志成疑，故在論壇問該黨時任黨魁楊岳橋並促展現抗爭意志。

同月，何桂藍在facebok發布「攬炒的哲學」帖文，她庭上表示不完全認同2019年抗爭者有自毁傾向，反覺「抗爭唔係求死，係求生」，面對中共「炒到埋嚟」，求生意志令人打開新的空間。對於控方證人區諾軒早前稱主張攬炒一派欲表達絕望情緒，何認為說法抹殺2019年的「創造性」。李官留意帖文中包括被告岑敖暉曾說過的「狹路相逢勇者勝」，何稱這句非岑所創，指全國政協副主席梁振英常用此句。

談攬炒博弈 「無人逼它鎮壓」

帖文亦提到博弈論，用兩車迎面而駛比喻內地與港關係，稱若香港不退讓，「中國一方」駕車撞來也會「遍體鱗傷」。何稱只想說明攬炒是假設中共一定過度反應，作出不必「做到咁盡」的事，但無人逼它鎮壓，「中共唔需要講到話立國安法好無辜咁，既然佢選擇破壞香港制度，佢當然要承受選擇嘅代價」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）

相關字詞﹕何桂藍 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法

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