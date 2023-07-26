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港聞

港聞二

趕尾場等割價 書迷千元掃30本特價書

【明報專訊】書展昨日結束，部分書商為求清倉打折優惠，吸引不少市民駐足。有市民專程趕尾班車入場，以1000元連掃近30本特價書；亦有內地旅客稱讚香港書展多元化，可買到內地沒有的書及文創產品，形容「氣氛不錯，人流適中」。

市民施先生昨陪同父親參觀書展，逗留不足一小時已滿載而歸，背包裏裝滿半價書。施先生稱，父親對內地的書籍情有獨鍾，知道書商通常最後一日減價促銷，所以一起來購買特價書籍。不過，他認為今年內地書減少，幸好有減價優惠，最終與父親合共購買了約30本書。

稱有內地買不到的書

內地客預算沒上限 合適就買

準備升讀中六的周同學與母親拖喼來到，打算花3000至4000元購買英文書與練習，以及中文小說。她透露，未來有意報讀物理治療，「旅行回來就立即來書展」，希望趁此機會購買練習書籍，預計只逗留2至3小時購書，「去年留到最後（參考書）都沒有減價，所以今年不留了。」問及今年書展氣氛如何，周太稱普通，「少了人來，而且很多人只是看，沒有買。」

香港恢復全面通關後的首個書展，亦成為不少內地旅客的必到地點。來自上海的旅客柴小姐表示，「之前疫情不能來香港，正好來香港旅遊來看一下。」她稱上海也有書展，認為香港書展更多元化，有內地買不到的書及文創產品，稱讚整體氣氛好、人流適中。至於預算，她稱沒有上限，看到合適就會買。

昨午近5時，部分書商劈價，優惠包括買一送一、套裝半價、10元4本等，記者現場觀察，許多入場市民只是翻閱，並未購買；有書商則撕走折扣貼紙，寧願運走也不平賣。

（香港書展）

相關字詞﹕香港書展2023

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