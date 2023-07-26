書展人流近百萬 人均消費跌0.8% 台灣書商：中產客不見了

2018年書展入場人次達歷年高峰的104萬人次，其後2019年正值社會運動跌至98萬，疫情停辦一年後，2021及2022年分別有83萬及85萬人次；今年為疫後首個書展，入場人次回升至疫前的近百萬人次，但仍是連續4屆不逾百萬。大會委託研究機構抽樣訪問逾800名入場者，人均消費額為872元，較去年少

7元，跌幅約0.8%。

中華書局稱生意增長近一成

中華書局董事兼副總編輯黎耀強稱人流暢旺，生意有近一成增長，惟未符預計，入場者大多「行多過買」。黎料讀者或許因沒有心頭好，「冇一兩本超級話題書帶動讀者好想賣，咁多間出版社都冇邊間做到暢銷書」。

意豐企業有限公司專賣專業英文書，昨午2時賣10元兩本，4時半起減至10元4本，吸引大批市民選購。負責人簡女士稱銷情平穩，與去年相若，前日仍售30元一本，「都唔係好理想，咁平但銷情同上年差唔多」，認為市民開始不看實體書。The power of life educational company負責人周先生稱人流較以往少三成，銷情亦跌四成，比疫情期間更差，屬意料之外，認為與經濟疲弱有關。

來自台灣的時報出版疫後回歸書展，負責人嘆生意減半，「當然是失望呀，預期沒有這麼差」。她說讀者群大多是30至40歲的中產者，但今年發現他們「不見了」，加上攤位位置偏僻，令讀者難以找到，「（會不會虧損？）鐵定，沒錢賺還要貼一點錢」，考慮明年不再參加。

不過，仍有參展商銷情理想，首次參展的界限書店店長Leanne稱銷情及人流比想像好，「原本目標係打和，但𠵱家多過打和」，首6天營業額達6位數字。

貿發局稱展覽業

從來有人歡喜有人愁

商經局副局長陳百里及貿發局署理總裁張淑芬昨亦有到場。陳百里稱連日來曾到場4、5次，認為人流非常好，電子消費券對銷情亦有幫助。張淑芬對今次書展感到十分滿意，稱會展站開通及取消口罩令均令入場人數增多，今年沒收到關於書籍的投訴。對於有參展商表示銷情慘淡，她說影響銷情因素很多，「老老實實，（展覽業）永遠都係有人歡喜有人愁」。

（香港書展）