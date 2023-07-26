西貢一小時兩宗致命水上活動 回家煮飯成遺言 好動爸爸溺斃

昨早11時許，63歲男子徐英華於西貢大浪灣游泳時遇溺昏迷，朋友將他救上一艘遊艇並報警，事主被送到附近沙灘，再由飛行服務隊直升機轉送東區醫院搶救，最終證實不治。據了解，事主一行38人於西貢碼頭出發遊船河，到大浪灣長嘴游水，各人於11時分別下水，約15分鐘後，有人發現事主背部朝天、面部朝下，遂將其救起至大浪灣沙灘，岸上剛有泳客為醫生護士，協助急救。

徐生前任職的士司機，居於柴灣一單位，遺下妻子及兩名分別20歲及10歲的子女。徐太稱自己原定下月回鄉探親，收到噩耗後不知所措，「我想同阿爸阿媽講，都唔知點講」。徐太與丈夫結婚10多年，讚丈夫是位好爸爸，同時是家中的經濟支柱。事主駕日更的士，妻子晚上外出工作，子女晚餐多由事主打點。事主為供養家庭，每周工作6天，逢周二放假，通常會約朋友出海或玩水上活動。

留言妻子 已為回鄉備妥禮物

徐太說，昨日星期二丈夫一如既往出海，外出時亦不忘妻兒，昨早約8時傳了兩段錄音予妻子，稱為回鄉探親的她準備了禮物，「好好睇睇」，又拜託妻子買好餸待自己傍晚回家煮飯。約早上9時許，妻子將購買六合彩的收據發送給丈夫，並祝福他好運，其後便與兒子外出吃早餐，一小時後就收到丈夫遇溺送院的信息，起初以為他遊玩時傷及頭部，後來得知不幸離世，令家人傷痛不已。

20年來有驚無險 家人曾勸勿嬉水

徐太說，丈夫昨早未有透露出海位置，意外發生後才知當時他與30多名友人同行，朋友致電她時稱當時「風浪太大，睇唔到」，因此令事主失救。其子稱父親生前熱愛戶外運動，過去亦有參與不少危險性高的活動，例如「泳緄」。事主facebook亦貼有不少出海照片。兒子稱，家人曾勸阻父親玩水，但父親每天都堅持運動，20多年來有驚無險，家人以為今次也與平日無異，於是未有多問，豈料得悉父親於衆人目睹下遇險。

男子玩直立板溺斃

另外，昨午12時許，一名50歲姓謝男子在西貢沙塘口附近海面玩直立板時遇溺，水警輪及消防輪前往現場救援。事主救起時已陷昏迷，送至對面海水警基地，其後由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院搶救，最終不治。據了解，事主有兩年玩直立板經驗，昨早9時許與友人由西貢碼頭出發，前往白臘灣玩直立板，約中午到達沙塘嘴時突然墮海，友人即將他救起並於直立板上施行心外壓，並報警求助。

■如欲向徐英華遺孀伸援手，戶口：

中銀：01278910142306

持有人：He shuiling