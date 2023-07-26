社工跟進輔導返正軌 攜青計劃一年助逾百青年

家人可WhatsApp求助 評估後7日內約見

青協青年違法防治中心督導主任李少翠解釋，求助者掃描計劃二維碼（QR Code），便可連接至WhatsApp對話界面，讓他們表達需要，社工會在3天內聯絡他們做評估及介入，7天內安排約見。李說，約見或輔導非一次過，社工會持續審視受助者情况，半年後再檢討。

小六女生阿心曾因偷竊行為，獲警方學校聯絡主任轉介至計劃，其母稱阿心行為較失控，包括在校內涉偷竊，曾接受老師輔導，情况未改善。社工介入後，阿心獲安排參與正向活動如學習製作皮革和打泰拳，同時教她克服貪念的技巧，如在書包掛上提示卡。其母形容阿心參與計劃後有改進，且「坐定咗」，母女亦減少爭吵。

葵青警區行動主任楊觀笙表示，警方亦會將「高危青年」轉介予計劃，如家庭糾紛個案下的青年，「可能家庭關係不和睦，會令青少年在想法上有少少偏離正常軌道」。他稱警方巡邏時會以專業判斷識別，如發現有青年在街上流連，會主動邀請他們參與計劃。