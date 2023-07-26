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港聞二

強制舉報虐兒草案首會 議員質疑涵所有醫療界

【明報專訊】近年本港虐兒案件頻生，港府提出立法強制社福界、教育及醫療衛生界的23類專業人員舉報嚴重虐兒個案，《強制舉報虐待兒童條例草案》委員會昨日首次開會，有立法會議員質疑是否須涵蓋藥劑師、化驗師等部分專業，當局回應稱，不同醫療專業工作內容和環境會有轉變，將所有與醫療專業有關的人納入是最合適保護兒童的做法。

何啟明料立法後個案升 將增撥2500萬

不少議員昨在會上關注實際操作情况，勞福局副秘書長（福利）梁振榮稱會設立舉報者指南，除有條例的法律框架外，亦會列出虐兒情境供參考。另外，勞福局副局長何啟明表示，相信立法後虐兒個案會上升，將增加2500萬元恆常資源應對。

醫局指涵所有醫療人員「最合適」

議員邵家輝及林哲玄分別質疑是否須涵蓋藥劑師和化驗師，認為相關專業甚少直接接觸兒童。醫務衛生局首席助理秘書長李統殷回應稱，不同醫療專業的工作性質、範圍、環境等會有轉變，難以一概而論，所以為保護兒童，涵蓋所有與醫療專業有關的人是最合適做法。

曾任教師的工聯會議員梁子穎表示，教師日常工作繁忙，有可能因未察覺虐兒情况，轉介學校社工後亦難了解後續情况，擔心會因而誤墮法網。何啟明指老師是虐兒個案的重要揭發者，立法後學校運作和教師操守指引也會有相應調整。

相關字詞﹕立法會 強制舉報虐待兒童條例草案 虐兒

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