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腳踢手摔曾後腦着地 有幼兒遭襲14次 替工虐11童囚兩年半 童樂居案最重

【明報專訊】香港保護兒童會院舍童樂居虐兒案累計起訴34人，17人已判刑。其中兼職幼兒工作員被控15項虐兒罪，昨在區域法院承認11項控罪，其餘4罪存檔法庭。法官指案情嚴重，特別提及她曾襲擊一名男童14次，判囚兩年半以示阻嚇，亦為童樂居案至今最重判刑。

被告馮鳳豪（現64歲），已婚並育有一子一女，被控在2021年11月18日至12月13日期間，向11名幼兒施襲（見表），包括6男童、3女童，以及兩名身分不詳兒童。控方案情指出，被告1981年註冊為幼兒工作員，2008年12月獲「童樂居」聘為替假幼兒工作員，直至2022年1月被捕。在涉案期間，被告多次拉扯、拍打、推跌幼兒，以及扯起兒童至半空，並摔至軟墊等地方。被告曾在約10分鐘內向5名幼兒施襲，當中男童D被多次襲擊。

膠棒打頭8次 有童目擊模仿

庭上播放多段監控錄影，被告在上述事件中接連將數名兒童摔回軟墊上，而D被施襲後，仍多次張臂爬向被告，惟被告報以腳踢、拍打、扯起手臂或衣領將其摔回地墊等，他曾後腦着地。另一片段中，女童S脫下沾糞尿片給被告後，遭掌摑及拍頭。法官李俊文質疑辯方稱女童將尿片「潑向被告、激怒被告」說法不準確，認為她只是將尿片「交出去」。大部分事件有其他兒童目擊，有時其他工作員亦在場。

李官引述辯方求情稱，被告家長習慣體罰，加上被告性格急躁，幼兒不按指示才體罰；又稱疫情期間編制更改令員工無所適從，而幼童亦終日困於院舍內，行為出現問題，加上長期人手不足，被告身心疲累，失去耐性。辯方又稱被告是虔誠天主教徒，已非常內疚。

官指力度不輕 激起被告不滿「雞毛蒜皮」

李官則表示，涉案幼童僅1至3歲，「無反抗或保護自己能力，亦無法投訴或停止被告行為」，被告卻在數星期內犯下多達11項控罪；李官又關注被告曾14次襲擊3歲男童D，多次令他摔倒，相信力度不輕，又拍打1歲男童R的臉及按其頭。李官指其他兒童目睹被告行為後可能仿效，如她以膠棒打R的頭至少8次，有幼童見狀亦用膠棒打他。

李官續稱，被告曾受訓練，案中引發她不滿的只是「雞毛蒜皮」之事，不會令正常照顧者失去節制，唯一合理求情是她適時認罪，因此應判處阻嚇刑罰。

【案件編號：DCCC 542/22】

相關字詞﹕區域法院 虐兒罪 童樂居 香港保護兒童會

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