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港聞二

日水產清關需時 料理店：唯有多做熟食

【明報專訊】日本福島料下月排放核污水，港府上月中起全數檢測由日本進口水產，飲食業日前表示，從食環署得悉目前日本水產整體清關需約3小時，較以往多一倍。食安中心昨日回覆本報稱，現時連同檢測在內的整體清關一般可於3至4小時內完成，並無較以往多2至3小時的情况。有主打高檔食材的日式食肆負責人稱，近日貴價魚生有時延至晚上9時到貨，需於翌日一天內賣清，又稱即使改往歐美取貨也無補於事，唯有改餐牌「轉多少少熟食」。

食安中心回覆稱，上月12日起檢測所有日本進口水產及加強檢測相關加工食品，截至周日（23日）檢測5392個日本食品樣本，當中約六成、3255個為水產及其製品、海藻及海鹽；大部分食品檢測時間與過往相若，大致可於1小時左右完成，連同檢測在內的整體清關一般可於3至4小時內完成。中心稱貨品清關需時取決於多個因素，例如相關文件或資料是否清楚齊備、進口批次數量，及是否有多批貨品同時抵達因而需排隊受檢等，又稱由於檢測較以往頻密，清關程序將較繁複，提醒業界要預留足夠時間辦理手續。

稱難改歐美取貨 趕不及即日晚市

高級日式食肆負責人、香港餐務管理協會會董陳強稱，以往魚生一貫於傍晚5至6時送達，近日有時晚上9時後才到貨，趕不及同日晚市使用。他稱考慮到食材新鮮度及質素，最多只會用同一批魚生兩日，變相現時要於送貨翌日賣清，否則要將貴價魚生改為烤煮，令售價大跌一半，未能覆蓋成本。他指日本水產每早8至9時已上機，時間「預得好緊」、難再提早，又稱早前雖有聯絡歐美供應商，惟因運輸時間較長，也無法於即日晚市前送抵。

另一食肆：來貨時快時慢 或晚市半途抵

日式刺身及壽司店負責人張先生稱，近日食材送抵「時快時慢」，有時於晚市半途送抵，平均延遲兩三小時，視乎供應商送貨路線，「可能我是第一間送到，有時是最後一間」。他稱新鮮魚生會用作刺身，放久了會轉作壽司或丼飯，惟近日仍會用不完水產。他認為客源減少也是主因，最近政府連番強調日式食品有風險，即使到貨水產檢驗合格，市民亦缺信心進食。

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