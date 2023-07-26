哥球會覆核8月審 官令暫緩環評程序 政府：無礙城規申述

政府計劃9月收回170公頃粉嶺高球場中的「舊場」範圍，涉及32公頃用地，並提出當中9.5公頃擬建房屋。香港哥爾夫球會上周五申請司法覆核，爭取推翻通過環評報告的決定，並申請現階段暫緩執行，直至訴訟有結果。高院法官高浩文昨日頒下書面判辭，指令環評程序須暫緩執行，直至訴訟有結果；法官亦批出司法覆核許可，聆訊排期8月中審理，日期尚待雙方商討。是次司法覆核許可申請以書面處理，無開庭聆訊。

前環諮委員：對最終建屋時間料影響不大

環諮會前委員文志森稱，城規會雖然接納規劃署建議，將高球場約9.5公頃擬建屋用地暫時修訂為「未決定用途」地帶，但當局仍要一段時間「走程序」，包括土拓署要就環評報告附帶條件，再檢視房屋佈局設計、樓宇高度和密度等，當局同時亦要就水務及渠務等進行相當程序，故相信以目前情况，司法覆核對最終建屋時間影響不大。

環評例已修 倘政府敗訴依例毋須重做

同時，由於政府已修訂《環境影響評估條例》， 須做環評報告的項目發展規模下限由以往的20公頃，放寬至50公頃，由於收回的高球場用地只佔32公頃，文志森稱若哥球會勝訴，而政府選擇撤回有關環評，但再處理項目時根據新環評條例，政府屆時亦毋須重新做環評。不過文認為此舉將牽涉政府公信力，認為當局不做環評程序的可能不大；但他補充由於目前未知法庭如何判決，事件推進仍充滿未知數。

發展局回應稱，備悉法庭已批出相關司法覆核申請許可和暫緩相關環境影響評估批准，該決定不會影響政府如期9月1日接收32公頃土地；同時，經徵詢法律意見，法庭的決定亦不會影響城規會下月初就「未決定用途」地帶修訂建議刊憲和邀請進一步申述的程序。

環保署回覆，有關個案已進入司法程序，現階段不宜評論。