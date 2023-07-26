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港聞

港聞二

李家超與印尼總統東盟秘書長會面 允破貿易壁壘 加強數碼經濟合作

【明報專訊】正在印尼訪問的特首李家超，昨日分別與印尼總統佐科維多多及東盟秘書長高金洪會面。佐科維多多在會上表示，印尼投資機會非常龐大，提及當地遷都計劃，以及在基建運輸、數碼科技和綠色能源的發展機遇，雙方亦同意要進一步打破貿易壁壘。李家超與高金洪會面時，討論到東盟與香港自貿協定的落實情况，並期望就貿易投資、數碼經濟等方面加強合作。

外長稱遷都投資機會多

李家超與隨行司局長昨早與佐科維多多會面。印尼外長蕾特諾會後表示，佐科維多多在會上提到印尼投資機會非常多，特別是當地正計劃搬遷首都，並希望推動印尼食品、農產品和香料貿易。她引述二人同意要進一步打破貿易壁壘，加強兩地海關合作。

蕾特諾引述佐科維多多指出，現時有14萬印尼人在港工作，當中逾九成為家傭，冀保障他們在港的權益和福利。李家超回應時感謝印傭對香港經濟的貢獻，亦表示香港和印尼的雙邊貿易和投資關係向來密切，期望兩地加強在經貿、投資、金融、創科和文化旅遊等方面合作，又感謝印尼支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。

李感謝印傭貢獻經濟

佐科冀保障家傭權益

香港與東盟於2017年簽訂自貿協定，前年全面生效，李家超昨與高金洪會面時討論到協定的落實情况，會面亦觸及香港申請加入RCEP，並就貿易、投資、數碼經濟、可持續發展、維持供應鏈穩定等範疇加強合作。

李家超昨亦出席中國駐印尼大使館臨時代辦周侃所設午宴，今日會出席午餐會與印尼商界交流，下午參觀當地高鐵項目。

相關字詞﹕印尼 佐科維多多 東盟 李家超外訪

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