港商看好印尼市場 嘆支援不足 關稅等成本相對高 盼兩地自貿協定擴範疇

明報記者 鄭啟智 印尼雅加達報道

東盟十國人口逾6.6億，其中印尼近2.8億，佔逾四成，去年國內生產總值（GDP）增長5.3%。李家超此行致力開拓當地市場，而近年陸續有港商落戶印尼，多名港商均認為縱有機遇，同時挑戰重重。

商會：疫後港商未明顯升

游錦安去年於印尼成立公司，為企業提供一站式電子採購服務。他在2018年獲所屬公司由香港派到印尼發展業務，後來看準當地市場龐大，自立門戶。游引述顧問公司報告指去年印尼電子商務交易額逾500億美元，當地政府亦積極推動電子支付，有利科技產業發展。目前外商僅集中在雅加達，其他城市仍有發展空間。

不過，與新加坡以外的東盟國家比較，游錦安指印尼營商成本較高，例如雅加達市中心商業區辦公室租金較曼谷和吉隆坡貴，聘請創科人員的薪金雖是香港一半，卻高於曼谷和吉隆坡一至兩成，而且在印尼不容易覓得合適創科人才。

印尼現時公司利得稅率22%，電子商務消費稅11%，游錦安認為當地稅率頗高，商界憂慮會進一步加稅，政府的取向為商界帶來不確定因素。他亦指外商在印尼需投資約500萬港元才能設立公司，門檻令不少港企卻步。

遷都醫療旅遊締商機

顧問：港商查詢急增

顧問公司行政總裁林鎧潼2020年初到印尼成立分公司，形容是港商在當地的「盲公竹」。林稱，過去一年查詢印尼發展資訊的港商增近3倍，幾乎每日均接獲新個案。她指港商在疫情後希望發展東盟市場，其中因為印尼計劃遷都，又發展醫療旅遊、推出簽證計劃吸引數碼「游牧民族」，創造不少商機。不過，林指港商佔其公司業務不足兩成，主因港商認為到印尼發展成本太高，除語言和文化差異，還要申請不同認證和牌照如「清真認證」，程序繁複，審批需時半年至一年。她稱不少公司嫌時間成本高，寧願到較熟悉的星馬或內地大灣區發展。林指出，印尼對外來中小企幾乎沒有支援，又認為香港與印尼自貿協定未觸及醫療、科技等初創企業從事的範疇，加上兩地之間有關稅，削弱香港產品競爭力，冀當局檢視協定內容。

陳柏林表示，到印尼發展的中小企主要經營貿易和製造業，例如有廠商因中美關係轉差，將部分生產線遷到印尼。陳則在印尼從事生物質能源（biomass power）業務，他說當地政府為能源產業提供稅務優惠，認為營商環境改善。

除灣區外 盼政府助拓東盟

但陳又指港商數目未見明顯增加，「大家都識北上」，遠赴東南亞則較困難，冀港府除關注大灣區，亦要加強支援赴東盟發展的企業。