香港故宮9．27起票價加10元 馮程：市民可負擔

管理局昨公布，由於香港故宮主要倚靠門票、企業贊助、場地租賃及會員年費等收入以維持高水平展覽、活動及日常營運開支，將於9月27日（星期三）起調整票價，成人標準門票（可參觀展廳1至7）調整至60元，半價特惠門票調整至30元。至於特別展覽門票方面，當局將於加價同日向公眾開放「凝視三星堆」特別展覽，定價150元，半價特惠門票75元，而日後其他特別展覽的門票價格將適時公布。

「三星堆」特別展覽票價150元

馮程淑儀表示，香港故宮目前已能收回約四成成本，因展覽眾多，需支付高昂的保險費等，為維持展覽質素，故調整票價。她說，香港故宮屬公營博物館，故票價調整會維持在市民可負擔能力之內。談及票價較兩岸其他故宮博物館高（見表），她說不擔心加價影響香港故宮競爭力，認為3館各有特色。

至於特別展覽門票是否劃一收費150元，馮程淑儀說需視乎展覽叫助力，以「凝視三星堆」為例，該展覽質素值得該票價。她又說，香港故宮設標準門票及特別展覽門票，認為已提供選擇，市民可按需要選擇參觀的展廳。