律政司上訴得直 集結青年入勞教

終院昨晨開庭宣讀裁決，答辯人麥永華（案發時16歲）亦有到庭，原獲撤銷定罪及判刑的他須即時重新服刑。

終院指高院法官忽略整體環境

接電筒足證有意參與集結

終院判辭引述原審裁判官莫子聰的判斷，指被告與另外3人一同集結，分別以電筒或雷射筆向警員照射，裁定他有罪；高院法官張慧玲則認為未能排除被告出於貪玩照射電筒，不足以證明他與該3人集結在一起，裁定他上訴得直，撤銷定罪。

終院判辭指出，原審裁判官及高院法官作出了錯誤且對答辯人有利的推論，狹隘聚焦答辯人案發時與另3人在行人天橋上的行為，而忽略了整體環境，即當時答辯人附近有人群聚集，針對警員作出擾亂社會秩序的行為，每名集結者的行為均可影響警民之間的衝突，非法集結罪的原意是防止有人破壞社會安寧及公共秩序，法庭必須考慮答辯人行為的潛在影響；即使採用上述狹隘的詮釋方式，在其中一名女子在行人天橋上向警員照射雷射筆光的一刻，非法集結已經開始。

至於高院法官認為不能肯定答辯人與另外3人共同行事，終院法官亦判斷此裁決錯誤，控方毋須證明被告有意參與每一名集結者的行為，亦毋須證明他有參與集結以外的其他意圖，只要被告有意作出參與非法集結的行為，已足以證明他參與集結的意圖，故答辯人從杜姓男子手上接過電筒的行為，已足以推論他有意參與集結。

【案件編號：FACC 6/23】

（反修例風暴）