的士插吊臂車底 司機亡4客重創

現場為銅鑼灣世貿中心對出告士打道西行線。昨晚8時許，一輛的士與一輛吊臂車相撞，初步相信的士此前駛離東區走廊，沿告士打道第五線駛往紅隧，因收掣不及直撞前面吊臂車。現場所見，的士車頭完全插入吊臂車車底，整塊「車頭冚」揭起撞破擋風玻璃，再插入車內，前座未見氣袋彈出。的士司機位對開地面遺下一隻波鞋及安全帶，的士右後方地面遺下背囊、一隻童裝鞋及一隻拖鞋。

1乘客危殆 頭重創全身插滿玻璃

被困的5人中，60歲姓謝的士男司機救出時昏迷，救援員為他做心外壓，再送往律敦治醫院搶救，至昨晚9時13分不治。受傷乘客之中，3歲女童被救出時雙手顫抖，送往律敦治醫院時昏迷，其後轉到瑪麗醫院搶救後已蘇醒，其四肢及嘴巴受傷，情况嚴重。前座43歲姓施男乘客送往東區醫院搶救後情况危殆，留醫深切治療部，據悉他頭部重創，全身插滿玻璃，要做腦手術。另外兩名送往瑪麗醫院的女乘客情况嚴重，經搶救後，69歲持內地身分證張姓女子轉到觀察病房，41歲姓羅女子則轉往深切治療病房。警方稱施姓男子及羅姓女子持美國駕駛執照。

4客疑是遊客 包括3歲女童

一名居港內地男子稱，事發時駕駛電單車經過現場，感害怕及難受，「未曾見過這麼嚴重」，遂把車泊在一旁再跑回現場察看。他說當時馬路車輛車速很快，他到場後憂有其他車撞上，遂把車尾雜物搬到馬路中，再着途人報警。他說與幾名途人喚醒車內的人，當中一個卡在中間位置的女童臉頰上有玻璃碎，頭破血流，眾人合力把女童救出，再把她放到的士車尾，約一兩分鐘後開始見有呼吸。他說另外4人當時失去意識，其中司機一直無反應，一名女乘客曾睜開眼醒來，說：「不應該坐這輛車。」