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港聞

港聞二

岳母代求情稱取諸社會用諸社會 官：用諸自己

【明報專訊】據控方資料，被告1999年在樂壇出道，2002年起作為男子組合E-kids成員，2015年後自行創立公司成為自僱藝人。他2006年有醉酒駕駛定罪紀錄，被判罰款和停牌。法官練錦鴻表示留意到被告岳母於求情信中表示，被告深明「取諸社會，用諸社會」的道理，又說他認為「國必有家，家必有國」，惟練官指在他看來，被告是「取諸社會，用諸自己手上喎」。

辯方大律師黃學仁重申被告熱愛公益活動，會上門探訪長者和向他們派發免費午餐，用行動回饋社會。辯方提及被告追隨者多是其歌迷或支持者，練官質疑說法無邏輯關係，辯方認無證據支持，但認為法庭可推論。

辯稱追隨者多歌迷 官質疑無邏輯關係

就洗黑錢罪而言，辯方期望法庭考慮本案不涉跨境元素，獲取得益的手法相對簡單，所涉金額較尹耀昇案低。辯方強調本案非國安法案件，控方呈上的馬俊文案和羊村繪本案判刑參考不適用於本案。

翻查資料，網台主持「傑斯」尹耀昇承認一項串謀作具意圖煽動行為罪及3項洗黑錢罪，涉及1032萬元，最終他被判囚32個月。法官當時指出，尹從事網媒工作，傳媒對普通市民具影響力，加上本港發生大規模暴動，尹在此背景下煽動港獨、煽動「私了」官員等，明顯是「火上加油」，加劇破壞社會安寧的風險。

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