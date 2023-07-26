阮民安虛構「暴動少女」籌款斂財 認煽動及洗黑錢 官質疑妻子舅仔串謀

被告為阮民安（43歲），涉案日期介乎2021年4月至2022年2月，他昨承認兩罪。阮自去年被捕起已還押逾15個月。

案情指出，被告的兩個facebook帳戶均於2020年建立，分別約有5萬和3000多名追隨者，其Instagram帳戶亦設為公開。被告於涉案期間，在社交平台侮辱水警高級督察林婉儀，在官方公布其死訊前，被告稱「Madam仲海底撈緊，枝（支）香檳仲要hold住先」；林最終逝世，被告稱是警方向被捕示威者施以「酷刑濫殺」所得的「報應」。被告又曾侮辱和詛咒總裁判官蘇惠德，詛咒被野豬咬傷的警員會細菌入血，歌頌參與中大暴動的暴徒為合法保衛家園的人等（見表）。

經舅仔收160萬 百萬轉馬會戶口

至於洗黑錢罪，被告在社交平台發布87則公開帖文，發起並推廣為不同目的而設的募捐計劃，包括購買菠蘿和芒果、售賣演唱會門票和售賣涉暴動少女A製作的曲奇，當中49則帖文與A有關，誘使其他人付款至被告舅仔黃天昊的銀行帳戶。資金流向分析顯示，黃天昊將戶口約九成存款、即約160萬元存入被告戶口，在黃收取的3621筆款項中，有1657筆約71萬元與「A小妹妹計劃」有關。被告亦將個人帳戶約100萬元存款轉帳至其馬會帳戶作賭博活動。

扮賣少女製造曲奇 貼假感謝信

警方去年2月15日拘捕被告，他在警誡下保持緘默。警方在其流動電話發現他曾與妻子張倚雯在WhatsApp群組談及創作虛構的A，並將於網上發布其多張「相片」。被告又表示會訂購第三方供應的曲奇，虛假地聲稱曲奇由A製造，收益會捐贈予A，而捐款箱則放在「黃店」。被告又以電話卡登記新用戶，取名「A小妹妹」，發送一張看來是A親筆感謝信的相片。

練官將被告定罪後問到，本案明顯涉及串謀元素，問控方有否起訴或拘捕黃張二人；控方稱沒有，透露張已離港。控方申請充公被告與黃約37萬元可變現財產。

妻及舅仔未被控 控方：阮妻已離港

另外，練官要求控方於判刑前交代市民轉載涉案帖文次數及點擊率、被告以其他方式募捐的得益，以及被告與妻子WhatsApp對話的詳細經過。

【案件編號：DCCC 424/22】