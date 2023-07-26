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同區大廈大堂塌8×2.5米牆磚 屋署：不涉樓宇結構

【明報專訊】旺角一棟大廈電梯大堂的牆壁瓷磚前晚突然整幅脫落，幸無人受傷。有住戶直言憂心、會「行快兩步」。結構工程師倪學仁估計意外因牆身物料受冷縮熱脹影響，導致脫落。

前晚11時許，旺角廣東道923號順昌大廈電梯大堂的牆壁瓷磚突然脫落，面積約8米乘2.5米，管理處職員報警，警員到場了解。事件成因待查。本報記者昨日到場觀察，涉事位置有櫈及圍欄圍封，地上遺下瓷磚碎片，電梯附近貼有「瓷磚剝落，請勿逗留，盡快離開」告示提醒住戶。

屋宇署表示，昨早派員到場視察，認為事故不涉及樓宇結構，整體樓宇結構無明顯危險，大廈業主立案法團已指示管理公司安排展開檢查修葺；該署會繼續與法團跟進修葺工作。大廈樓齡41年，屋宇署並無發出強制驗樓通知。

住戶杜小姐表示，對整幅牆壁瓷磚塌下感擔心，表示會「行快兩步」，她稱自己平日上下班，每日僅出入大堂兩次，過往無參與大廈相關會議，「（我）都唔係話事嗰個，只係住喺度」。有住戶質疑大廈工程做工馬虎，「你睇佢冇起晒舊階磚都知」。另有住戶指涉事牆壁約10年前大維修時曾修葺。

工程師：冷縮熱脹致脫落

倪學仁看過本報照片後表示，涉事牆壁以「濕掛」方式安裝，以英泥沙漿將瓷磚黏於石屎，估計牆壁受冷縮熱脹影響，瓷磚及石屎的「熱膨脹系數」不一，故產生罅隙，瓷磚因而脫離塌下。

倪學仁指過往師傅黏瓷磚前會將瓷磚浸濕，再抹乾表面水分，以增黏力，惟現時因時間等因素，部分人或不採用相關做法。他又稱安裝雲石不建議採用「濕掛」，因雲石厚身且具重量，故需改用「乾掛」、即用勾將雲石掛牆增加安全性。

相關字詞﹕倪學仁 順昌大廈 旺角

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