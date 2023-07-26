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信和修外牆 二樓舖塌石屎傷維修工 非強制驗樓範圍樓齡44年 工程師：鋼筋嚴重生鏽

【明報專訊】旺角信和中心一間眼鏡店昨日發生天花板石屎倒塌，擊中傷及一名58歲男工人頭部。店主稱事發時自己就在工人附近，回想仍心有餘悸。有工程師指現場鋼筋嚴重生鏽，不排除因滲水所致。樓齡44年的信和中心並非住宅用途，不在强制驗樓計劃內，有立法會議員認為政府應增加資源，協助業主做小型樓宇檢查。

屋署：整體結構無明顯危險

屋宇署回應稱，事後派員視察發現上址舖內部分天花有石屎剝落，檢視後認為整體樓宇結構無明顯危險；有關業主的代表表示會隨即安排展開檢查及修葺。該署亦要求店舖佔用人圍封受影響範圍至完成維修，並稱會繼續跟進維修情况。信和中心樓齡44年，該署無發出強制驗樓通知。

事發昨午2時許，信和中心214號舖眼鏡店「人類光學研究所」天花板石屎倒塌，面積約1米乘1米，58歲男子頭部被砸傷，清醒由救護車送往廣華醫院。該店在facebook表示受工程影響，休息一天。

店主：事前墜批盪或因裝修

倪學仁：震動僅塌石屎外因

店主利小姐表示，昨午1時許開店前，已有一塊批盪從天花位置掉落，懷疑是受大廈外牆維修產生的震動影響，遂請負責相關維修的師傅到場察看及拍照；男工人檢查期間，石屎突然大面積倒塌，砸中他的頭。利指自己當時就在工人附近，回想事件仍心有餘悸，她雖然見不到工人流血，但「應該真係幾傷」。利指商場裝修已經一段時間，不過近日才輪到涉事樓層外牆。

結構工程師倪學仁看過本報照片後表示，現場鋼筋嚴重生鏽，逼裂石屎保護層。他指生鏽不排除是滲水或「水蒸氣入咗去無地方走」造成，舉例稱如涉事位置樓上為冷凍房，氣溫特別低，樓下天花有可能形成冷凝水，「咁成個天花濕晒」。被問及大廈外牆裝修會否造成石屎剝落，他認為震動屬外來因素，倘天花板本身無問題，即使受敲打都不會出現相關情况。

倪建議業主聘請專業人士檢查鋼筋鏽蝕程度，再視乎程度補回新鋼筋又或除鏽，然後再補石屎。

議員促政府助小型樓宇檢查

九龍西立法會議員梁文廣表示，有些大廈外表光鮮，但內有隱憂，業主及租客未必有足夠能力察覺潛在危險。他認為政府應增加資源，協助業主做小型樓宇檢查，例如與市建局加强合作，恆常及定期為不需强制驗樓的樓宇檢查，找出「暗病」；檢查規模未必需要很大，以目測、敲擊、小型紅外線儀器檢查，已能找出漏水等問題。梁又認為現時大部分資源落在收到强制驗樓令或者有僭建物的大廈，變相缺乏足夠專業人士檢驗未有即時危機的樓宇，建議從小型檢查入手，預防大廈倒塌危機變得嚴重。

甯漢豪冀建造輸勞助檢修

發展局長甯漢豪昨在立法會發現事務委員會表示，她高度關注近日接連發生大廈外牆石屎或批盪剝落等事件，會鞭策政府及業主跟進樓宇修復工程。她指政府歷年來已提供190億元資助業主做樓宇維修，惟因新冠疫情令工程、招標等未能如期啟動，期望在輸入建造業勞工後有助加快維修進度。

甯漢豪又指，現時有2800多幢樓宇未曾遵辦強制驗樓通知，未來屋宇署會重點跟進和巡查，屋宇署更會代替部分業主維修。甯稱已指示屋宇署盡力加強執法並重點跟進個案，政府會提供支援協助有心遵辦的業主早日完成驗樓及修葺，但對於未有積極履行和漠視責任的業主，屋宇署必將加緊執法，包括提出檢控。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕石屎剝落

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