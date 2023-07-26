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大灣區GBA新聞：深圳中山建合作區 「東店西廠」聯手招商 大灣區先例 實現半小時產業圈

【明報專訊】深圳與中山上月底宣布成立「深圳中山合作區」，是珠三角首個跨越東西兩岸的合作區，也是首個由大灣區內地城市共同參與發展的合作區，兩市亦聯手向全球招商。日後企業可在深圳設立總部，在中山設生產基地，待深中通道明年通車之後，可實現半小時車程內的「產業合作圈」。

明報記者 林迎

推進「深圳創新+中山製造」

深圳及中山上月28日舉辦聯合招商大會，推介深圳寶安九圍國際總部區及中山翠亨深中合作產業園。會上同時公布，深中合作區選址中山翠亨新區和火炬開發區，總面積66平方公里。中山市委書記郭文海表示，中山將以此次聯合招商為契機，大力推進「深圳創新+中山製造」，把中山打造成深圳產業空間的支撐點、生活的後花園。

深圳市長覃偉中亦稱，深圳將大力推進雙方在產業協作、科技創新、交通、生活、營商環境及雙招雙引（即聯手招商引入資本）等各領域務實合作，促進珠江口東西兩岸融合發展。

坐落深中通道口 馬鞍島園區最大

本報記者早前到訪中山翠亨新區馬鞍島，這裏是深中通道中山一側的「落腳點」，現正大興土木，多個地盤同時開工。馬鞍島全島皆納入深中合作區規劃（見圖），面積34.7平方公里，佔合作區總面積約53%。待深中通道明年開通後，從這裏到深圳寶安只需30分鐘車程，比現時繞經廣州南沙—東莞虎門大橋兩小時車程大大縮短。

「全鏈條」佈局促進共同升級

廣東省過去建設的合作區，一是與港澳合作的前海、河套及橫琴，重點在對外開放、科技創新等；二是珠三角和粵東西北地方因發展不平衡而需要產業轉移，例如由深圳與汕尾共建的深汕特別合作區、廣州與清遠的廣清經濟合作區等。深中合作區則是首個在珠三角內、跨越東西兩岸的灣區城市合作區，着眼產業鏈協作，即深圳吸引「鏈主」（指位於產業鏈頂端的企業），尤其是企業總部、研發機構等，中山則招攬下游配套企業，寄望前者帶動後者產業升級，後者則成為前者實體製造業及技術轉化的腹地。

中國（深圳）綜合開發研究院副院長曲建說，深圳中山發揮各自優勢，共建合作區域，形成從研發設計到加工製造到營銷服務的「全鏈條」佈局，促進兩地製造業共同升級。

服務證照通辦互認 擴海空物流合作

深中合作區亦要求中山的營商環境看齊深圳，據中山市政府公布，已就40多個項目與深圳達成合作共識，包括兩地400項政務服務可「跨城通辦」、電子證照「深中互認」。物流方面，在中山建設深圳機場前置倉，貨物可提前收貨報關；中山與深圳蛇口、鹽田兩大港口共開通7條「大灣區組合港」航線，將中山製造產品更快輸送至世界各地。兩市亦會開通跨市巴士，預計來往兩地客運可獲深中通道通行費減免。

相關字詞﹕大灣區

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