內地傳媒人羅振宇：疫情拆碎國人統一共識

論及新冠疫情3年，羅振宇說疫情把「中國人統一的共識給拆碎了」，疫前內地曾有共識情緒，「美國今天，中國明天；馬雲今天，我們明天」，如今這些共識被「拆成片段」，少有人再篤信「美國模式」，也沒那麼多人會覺「當馬雲是件光榮事」，每個人具體面對的人生挑戰，現己碎化各異。

對於內地時下政經局勢，羅認為對事業影響微弱。他比喻宏觀環境似「氣候」，「而我的公司只需應對天氣就好」，「全球變暖不意味着我不穿羽絨服」，認為創業生意更多是「反射自我」，成功與否反映創業者能力，社會環境制約並非主因。

關於資本之於「中國模式」的現實危機，羅振宇認為過往前者無序擴張「確有問題」。他以「植物」和「動物」比擬資本未來生存需面對的抉擇，認為資本在中國需接受「植物有根」這一自然邏輯，「無根之擴張」即是「資本之投機」，資本接受自身「基因」規限的成長上線，便是「有根」、便是「更能被內地這個社會祝福的資本方式」。羅說，如「不承認基因局限，拔掉自己的『根』，逆天改命」，「我就不知道它在中國的命運會變成怎樣了」。

明報記者 王聖辰

（香港書展）