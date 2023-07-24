明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

張仁良：赴灣區屬個人選擇 學生認識非壞事

【明報專訊】教大早前公布要求本科生須赴大灣區考察，逐步推展安排；校長張仁良（圖）昨日出席青協在書展舉辦的「閱讀大學問」講座時稱，大灣區人口及面積均比香港多，近年發展迅速，香港作為國際金融中心，若能以其金融市場和科技與大灣區互補長短，定能提供不少機遇。他提到有部分學生對大灣區計劃感抗拒，稱香港是自由社會，大灣區發展屬個人選擇，但加深認識非壞事，學生不需有抗拒心態。

擬明年推初中國安教育教材

張仁良繼早前推出小學《基本法》及國安教育教材套後，再以策劃人身分為中學「三法教育」（憲法、基本法及港區國安法）教材套提供意見。他昨於講座後被問到中小學如何再加強國情教育，他稱早於2022年初已計劃為小學提供國安教育教材，希望讓小學生循序漸進學習「一國兩制」相關知識。他稱，明年計劃將課程延續到中學，為初中生推出國安教育教材，並將概念融入不同科目，例如在經濟科提出基本法如何幫助香港成為國際金融中心等。

張仁良在講座以「談教育之道及大灣區學習交流」為題分享，他稱閱讀能提供想像與思考的空間，也能學習知識，鼓勵父母協助子女培養閱讀習慣，以卡通書為起點，讓子女能多想像及發掘興趣。對於有青年反映無暇閱讀，他稱青年需學習時間管理，例如安排每天的閱讀時間，將更易培養閱讀習慣。

被問到「學習」的意義，張強調「教育不止是求分數」，稱現今學生為了入大學而在考試競爭，但即使畢業後仍存在競爭，提醒學生謹記「學到老」，除了課本上的知識，人生每個階段也需學習，不應局限自己在某方面的發展，應善用時間充實及裝備自己，多閱讀課外書及散文，以經驗來培養更高的競爭力。

明報記者

（香港書展）

上 / 下一篇新聞

草地婚禮涉用政府禁路 海關查 婚禮公司稱免費泊車旅巴接送 準新人察看方悉申退款
草地婚禮涉用政府禁路 海關查 婚禮公司稱免費泊車旅巴接送 準新人察看方悉申退款
渠署鐵閘鏈斷 閉路電視被噴黑剪電線
渠署鐵閘鏈斷 閉路電視被噴黑剪電線
準新人睇場曾被困 嘆婚期近陷兩難 「他們可拖，我們不能」
準新人睇場曾被困 嘆婚期近陷兩難 「他們可拖，我們不能」
紅隧周日首易通行入口一度塞 運署：今日「真正考驗」
紅隧周日首易通行入口一度塞 運署：今日「真正考驗」
會否覆核改劃用途 郭永亮：不透露 高球場逢周日開放否認「突然」 李家超指收地程序繼續
會否覆核改劃用途 郭永亮：不透露 高球場逢周日開放否認「突然」 李家超指收地程序繼續
城規今審議改劃 或引發日後覆核 前委員：考主席智慧 有權徵詢律政司
城規今審議改劃 或引發日後覆核 前委員：考主席智慧 有權徵詢律政司
雙非童遭遺棄 李家超：查違法否 消息稱母願接回 童權倡議者：先查原因定去向
雙非童遭遺棄 李家超：查違法否 消息稱母願接回 童權倡議者：先查原因定去向
洗腎折磨受助重生 前護士全家登記捐器官
洗腎折磨受助重生 前護士全家登記捐器官
女友抗癌啟發 繪本作家：生命好短 何須太多擔憂？
女友抗癌啟發 繪本作家：生命好短 何須太多擔憂？
柴灣過渡屋今可申 社協倡放寬要求 助輪公屋未滿3年劏房戶
柴灣過渡屋今可申 社協倡放寬要求 助輪公屋未滿3年劏房戶
21萬劏房戶兩成兒童 工聯會促3年內取締「劣劏」
21萬劏房戶兩成兒童 工聯會促3年內取締「劣劏」
陳茂波：程序精簡後 公營屋地「生」變「熟」快兩年
陳茂波：程序精簡後 公營屋地「生」變「熟」快兩年
AI寫小說今「太渣」信進步 作家：盼續出版記創作演化
AI寫小說今「太渣」信進步 作家：盼續出版記創作演化
內地傳媒人羅振宇：疫情拆碎國人統一共識
內地傳媒人羅振宇：疫情拆碎國人統一共識
平台帳戶值156萬 投訴「有入無出」 3內地人應約提虛幣 港遭圍毆
平台帳戶值156萬 投訴「有入無出」 3內地人應約提虛幣 港遭圍毆
養和質子治療中心啟用 精準殺癌減傷害
養和質子治療中心啟用 精準殺癌減傷害
店舖橫樑塌石屎 穿假天花無人傷
店舖橫樑塌石屎 穿假天花無人傷
蔬果汁商升級生產線 盼留住商機
蔬果汁商升級生產線 盼留住商機
隔山買牛被騙 曾損失數十萬元
隔山買牛被騙 曾損失數十萬元
大灣區GBA專題：港隊退役飛魚 變身灣區水療先鋒 伙深圳醫院開復康中心 可接收港澳患者
大灣區GBA專題：港隊退役飛魚 變身灣區水療先鋒 伙深圳醫院開復康中心 可接收港澳患者
大灣區GBA專題：話你知：水療刺激神經 對腦癱自閉有效
大灣區GBA專題：話你知：水療刺激神經 對腦癱自閉有效
大灣區GBA專題：教練職位少 入大學有優待 過來人：現役已要規劃出路
大灣區GBA專題：教練職位少 入大學有優待 過來人：現役已要規劃出路
大灣區GBA專題：港協退役支援「計劃」升格「部門」 盼外界信心更大
大灣區GBA專題：港協退役支援「計劃」升格「部門」 盼外界信心更大
【Emily】港駐美經貿辦倘關閉 葉劉話影響唔大兼可慳錢
【Emily】港駐美經貿辦倘關閉 葉劉話影響唔大兼可慳錢
【Emily】巨大化動物插畫書 盼以港主題連結大家
【Emily】巨大化動物插畫書 盼以港主題連結大家
【Emily】鯨魚再現西貢 「上水」口擘擘
【Emily】鯨魚再現西貢 「上水」口擘擘
【Emily】圍方開幕 擺「烏蠅頭」藝術裝置
【Emily】圍方開幕 擺「烏蠅頭」藝術裝置
【Emily】青年初創實習 有公司讚參加者「新思維」聘為全職
【Emily】青年初創實習 有公司讚參加者「新思維」聘為全職
【Emily】古洞北綜合大樓落成 可安置石仔嶺院友
【Emily】古洞北綜合大樓落成 可安置石仔嶺院友