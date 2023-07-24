張仁良：赴灣區屬個人選擇 學生認識非壞事

擬明年推初中國安教育教材

張仁良繼早前推出小學《基本法》及國安教育教材套後，再以策劃人身分為中學「三法教育」（憲法、基本法及港區國安法）教材套提供意見。他昨於講座後被問到中小學如何再加強國情教育，他稱早於2022年初已計劃為小學提供國安教育教材，希望讓小學生循序漸進學習「一國兩制」相關知識。他稱，明年計劃將課程延續到中學，為初中生推出國安教育教材，並將概念融入不同科目，例如在經濟科提出基本法如何幫助香港成為國際金融中心等。

張仁良在講座以「談教育之道及大灣區學習交流」為題分享，他稱閱讀能提供想像與思考的空間，也能學習知識，鼓勵父母協助子女培養閱讀習慣，以卡通書為起點，讓子女能多想像及發掘興趣。對於有青年反映無暇閱讀，他稱青年需學習時間管理，例如安排每天的閱讀時間，將更易培養閱讀習慣。

被問到「學習」的意義，張強調「教育不止是求分數」，稱現今學生為了入大學而在考試競爭，但即使畢業後仍存在競爭，提醒學生謹記「學到老」，除了課本上的知識，人生每個階段也需學習，不應局限自己在某方面的發展，應善用時間充實及裝備自己，多閱讀課外書及散文，以經驗來培養更高的競爭力。

明報記者

（香港書展）