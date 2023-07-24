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港聞二

AI寫小說今「太渣」信進步 作家：盼續出版記創作演化

【明報專訊】4名本地作家合作推出《AI小說煉成》，用人工智能（AI）生成小說再對比個人原創故事，昨在書展舉行新書發布會。有作者認為，目前由AI創作的小說「太渣」，但相信AI發展會一直推進，有一天作家或需轉型為「鑑賞家」。他們亦指今次出書以實驗性質為主，發行量不大，亦不預期銷量很高，但希望繼續下去，讓大眾看到AI寫小說的進程。

稱作家或需轉型「鑑賞家」

《AI小說煉成》是香港首本以AI生成的小說集，作者包括鄒健宏、黃獎、柏原太賀及陳美濤，他們採用已曾公開出版的故事，再用AI聊天機械人程式ChatGPT 3.5將故事生成另一篇小說，8篇作品成為合集，預計下月中正式在書局發售；封面4張圖片均為一群青年在用手機或電腦。他們說書本7月初開筆，僅用20多日完成，封面圖片都是AI生成。

柏原太賀的故事主題是「男友交換網站」，他向AI下指令要求寫3000字故事，並為3個主角設定簡短背景，獲得首個生成版本後，他再先後要求AI在故事加插至少50段對話、補充未提及的一名角色，最後發現和原本故事題目有落差，需要指令加入「交換網站」元素。

柏原太賀認為AI邏輯能力高，但寫小說缺乏人性，很多時候是因為需符合道德規範，「但交換男友本身就唔係咁符合社會規範」。他認為當AI有一天做到「好叻」，作家或需要轉型做「鑑賞家」，篩選最佳作品。

指AI未有能力爭版權

一眾作者亦曾討論版權問題。黃獎提到，外國有童書是以AI撰文及繪圖，但版權誰屬掀起爭議。他說，日前有書展講座提及相關議題，指在香港使用AI創作未有版權問題，因為版權需由人或法人（juridical person）持有，「AI兩樣都未有」，意味AI在香港暫時未有能力與他們「爭版權」。

（香港書展）

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