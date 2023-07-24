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陳茂波：程序精簡後 公營屋地「生」變「熟」快兩年

【明報專訊】財政司長陳茂波表示，兩周前立法會通過「精簡發展程序」的修訂條例草案，包括城市規劃、收回收地、填海、道路和鐵路等法定程序，9月1日生效，惠及北部都會區及交椅洲人工島等項目。他稱過去類似的大型項目，由立項起往往要待10多年才有首批「熟地」推出，通過法例後有望壓縮至約7年；一般公營房屋項目的土地要由「生地」變「熟地」，亦可由最少6年壓縮至約4年。

陳茂波昨以「精簡程序 加快造地」為題發表網誌，稱政府已鎖定未來7300公頃的土地供應來源，未來10年「熟地」供應量將達3300公頃，當中逾半將來自北都和人工島兩個「策略增長區」。

他表示，除了簡化程序，政府亦已改善行政流程，例如發展局成立督導小組，全面檢視涉及各範疇的程序，理順和統一審批部門採用的標準和定義，至今已推出多項「精簡」措施，涵蓋建築物高度限制、園境要求、規劃條文、上蓋面積限制、樓面面積和地積比率限制等，除了減少部門間重複處理的工作，亦提高審批過程的透明度和確定性。

另外，陳說政府會繼續提升建造業生產力，包括加強應用先進建築技術及創新科技，同時增加建造業人力供應，吸引更多新人入行，「建造業輸入勞工計劃」作為輔助措施，可避免勞動力不足而制約香港發展。

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