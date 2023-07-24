21萬劏房戶兩成兒童 工聯會促3年內取締「劣劏」

鄧家彪表示，根據政府統計處2021年人口普查數據，全港有約21萬人為劏房戶，當中約兩成為18歲或以下兒童。他表示，因貧窮及房屋選擇不足，基層迫於無奈住劏房，惡劣環境或會影響兒童終生身心健康，又稱昨天是「大暑」，「香港人個個都覺得熱，但住劏房嘅家庭就更艱難」。

倡有兒童家庭優先申過渡屋

工聯會社區幹事黃文港指出，夏天劏房可達40℃，高溫環境不適合兒童長時間逗留，否則或出現憂鬱或躁狂徵狀，阻礙心理成長。都會大學人文社會科學院助理教授馬耀宗研究發現，兒童不論作息、進食或做功課皆在牀上，會因空間狹窄常與家長起爭執。

工聯會批評現時政府巡查劏房成效不彰，提出多項建議，包括今年內建立專責部門及巡查職務隊、定義劣質劏房、3年內即2025年完成全港巡查及優先取締劣質劏房；中長期措施則包括建立劏房租客資料庫、劏房租約須有時限條款，舉例稱如有家庭成員低於16歲，只可簽兩年租約。