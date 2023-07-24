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港聞

港聞二

柴灣過渡屋今可申 社協倡放寬要求 助輪公屋未滿3年劏房戶

【明報專訊】本港現時公屋輪候冊累積逾23萬宗申請，每人平均輪候5.3年；同時有逾22萬人正居於不適切居所。社協昨日公布，首個港島過渡房屋計劃——柴灣「喜越」即日起接受申請，並建議政府調整過渡房屋的入住對象的特定比例要求，讓更多輪候公屋未滿3年者的劏房戶，也有望獲分配過渡房屋。

最快第四季竣工

非綜援家庭呎租約14至23元

「喜越」為社協第三個組裝合成過渡房屋項目，距柴灣港鐵站約15分鐘路程，基本租期最少3年，提供102個實用面積為169呎的1至2人單位及1個實用面積為328呎的無障礙單位，設獨立廁所及特大窗户，最快今年第四季竣工。綜援家庭將以租金津貼上限訂租；而非綜援家庭租金會以過去6個月平均家庭收入的25%計算，預計呎租中位數介乎14.2至23元，確保租戶可負擔。社協稱「喜越」接受報名日期不限，額滿即止，將於截止後展開審批。

幼女殘疾居百呎劏房

母盼住無障礙單位

此外，社協本月做東區劏房調查，訪問53個劏房戶，發現東區1至2人居住的劏房面積與往年相若；惟呎租中位數高達52元，遠高於全港中位數42.4元。李女士一家四口住北角約100呎劏房。她稱，讀中一的幼女為殘疾人士，不能自理，惟家中環境衛生欠佳，無法妥善照料。新冠疫情期間，幼女一度因家中通風不佳加劇病情，「不可以打開窗戶，有老鼠會走進來」，盼能在今次項目中成功申請無障礙單位。

56歲梁先生居於旺角單人牀位10年。他稱，自覺機會渺茫所以無申請公屋，「單身人士要待60歲才有機會」，故歡迎今次過渡房屋項目，願為改善生活遷到偏遠地區。

社協副主任施麗珊表示，本港過渡房屋申請現時受政府限制，八成須為輪候公屋滿3年的「甲類」申請人，兩成須為輪候公屋未滿3年而有急切住屋需要的「乙類」申請人。施說，部分久居劏房的住戶過去因不掌握申請公屋流程或文件不齊，致遲遲未申請公屋，最終於社工協助下遞交申請，但又因輪候不足3年，未達「甲類」條件。她建議政府應按實際情况放寬、甚至取消過渡房屋的入住比例要求。

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