女友抗癌啟發 繪本作家：生命好短 何須太多擔憂？

去年底交往 已知或剩3個月命

繪畫家Circle與女友Jean相識多年，直至去年尾才交往，Circle當時已知對方患上第三期乳癌，醫生曾估計僅剩3個月壽命，但兩人仍選擇在一起，Circle說：「為何別人在有限生命可這樣快作出決定？……既然生命好短，為何要有咁多worries（擔憂）？」

作為女同性戀者，Circle不畏目光，2013年起已參與平權活動，她雖曾與男性交往，但傾向喜歡女性。她認為現時與女友相處時性格互補，愛一個人會為對方改變，「不是好在意男定女，只要有愛就好」。

Circle去年初已有出書念頭，直至去年中遇到瓶頸，同時認為港人不再閱讀「千字文」，故打算畫插圖。Jean鼓勵她，「既然妳識畫畫，為什麼不出版一本書影響其他人，你不知哪句說話可以感動對方」。

自資出版 助人使命大過賺錢

Circle遂抱着「mission（使命）大過earning（賺錢）」的想法，花半年時間繪畫插圖，再加上「心靈雞湯」短句，以自創角色「西西貓」為主角，出版繪本《別再讓煩惱支配你的人生》，希望提醒讀者煩惱來自個人思想，其中在書中提到「明明已經活在一個如彩虹般美麗繽紛的真實世界，卻一直把自己困在虛幻痛苦中」。她亦希望透過繪本向讀者贈送祝福和平安，脫離情緒漩渦。

「是否這麼長的生命，你只是掛住『篤』電話，或者掛住應酬工作，是否有些微細事情你不記得了？」Circle留意到朋友以不同活動填滿時間，卻忽略陪伴自己，也希望他們活在當下。

棄化療留體力 提醒活於當下

繪本分章〈選擇〉是Circle專為Jean創作，亦反映兩人對生活態度的共鳴。醫生去年已告知Jean可能僅剩3個月壽命，儘管醫生建議化療，但她仍選擇以自然食療及戒口代替，Circle說Jean認為自己仍有許多事情未完成，不希望整天因治療變得疲倦，就如書中寫道：「別再把太多時間浪費在過去的時空，投放時間於當下的一切，那是最真實。」

不少人曾勸Circle放棄出書，指沒有人再願意閱讀，但她仍想「試吓」。繪本大部分是黑白色，她認為就如人生有各種不如意的事，惟讀者可為插圖填上顏色，象徵每人生命有屬於自己的獨特色彩，甚至可改寫命運。

實習記者 陳嘉榆