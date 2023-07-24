洗腎折磨受助重生 前護士全家登記捐器官

每兩晚洗血10小時 一家身心俱疲

嘉敏患有紅斑狼瘡，14年前發現自己手腳水腫，經檢查後證實急性腎衰竭，需定時到醫院接受腎臟透析治療。即使後來可自行在家洗血，她指每隔兩晚洗血10小時也令她身心疲累，「自己兩邊手拮針不是成日成功，拮往針瞓又會驚拮穿血管」。她說病情亦導致家人極度憂心，形容「好似有個醫院病人瞓喺隔籬」。洗血亦影響嘉敏的工作，手有傷口令她無法用力，需退下前線護士工作，改擔任培訓崗位。

苦候6年嘉敏終獲捐腎。她一直平常心面對，知悉可換腎時，她與家人都非常開心。現時即使重拾健康，她仍會繼續戒口，保持這位有心人的腎臟健康，一眾家人更齊齊登記器官捐贈。

曾經面對同樣困難、63歲的李耀華患先天多囊性腎病。從事消防員的他10多年前在體能測試發現身體日漸轉差。除了改擔任後勤工作，亦需定時洗血，他說：「等待（換腎）心情未去到灰心，但一年又一年後，感覺到身體機能愈來愈差。」

前消防員及時換腎 有力照顧患癌妻

洗血5年後，李耀華終獲捐贈腎臟，而不久太太確診癌症第三期，需做手術和化療，他慶幸自己及時「重生」，「如果太太在醫院，我在家洗血暈了都沒人救。好感恩有心人捐腎給我，令我可以全心照顧太太」。

截至今年3月底，有2433人正等候換腎。醫管局中央腎科委員會主席雷聲亮表示，洗腎時間長，有可能令患者出現心血管感染問題，亦會影響換腎後效果，對於大部分末期腎衰竭的病人來說，換腎是最佳治療，呼籲市民登記器官捐贈，幫助患者改善生活。