明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

洗腎折磨受助重生 前護士全家登記捐器官

【明報專訊】器官捐贈是不少病人「重生」的機會，但近年器官捐贈數量呈跌勢，等候移植時間長，令病人承受更長的病痛折磨。48歲的陳嘉敏十多年前病發，需每隔兩晚「洗血」10小時，她說過程令她和家人身心疲累，亦令手有傷口而無法用力，被迫退下前線護士工作。幸好7年前她獲有心人捐腎，令她重獲新生。目前她全家亦已登記器官捐贈。

每兩晚洗血10小時 一家身心俱疲

嘉敏患有紅斑狼瘡，14年前發現自己手腳水腫，經檢查後證實急性腎衰竭，需定時到醫院接受腎臟透析治療。即使後來可自行在家洗血，她指每隔兩晚洗血10小時也令她身心疲累，「自己兩邊手拮針不是成日成功，拮往針瞓又會驚拮穿血管」。她說病情亦導致家人極度憂心，形容「好似有個醫院病人瞓喺隔籬」。洗血亦影響嘉敏的工作，手有傷口令她無法用力，需退下前線護士工作，改擔任培訓崗位。

苦候6年嘉敏終獲捐腎。她一直平常心面對，知悉可換腎時，她與家人都非常開心。現時即使重拾健康，她仍會繼續戒口，保持這位有心人的腎臟健康，一眾家人更齊齊登記器官捐贈。

曾經面對同樣困難、63歲的李耀華患先天多囊性腎病。從事消防員的他10多年前在體能測試發現身體日漸轉差。除了改擔任後勤工作，亦需定時洗血，他說：「等待（換腎）心情未去到灰心，但一年又一年後，感覺到身體機能愈來愈差。」

前消防員及時換腎 有力照顧患癌妻

洗血5年後，李耀華終獲捐贈腎臟，而不久太太確診癌症第三期，需做手術和化療，他慶幸自己及時「重生」，「如果太太在醫院，我在家洗血暈了都沒人救。好感恩有心人捐腎給我，令我可以全心照顧太太」。

截至今年3月底，有2433人正等候換腎。醫管局中央腎科委員會主席雷聲亮表示，洗腎時間長，有可能令患者出現心血管感染問題，亦會影響換腎後效果，對於大部分末期腎衰竭的病人來說，換腎是最佳治療，呼籲市民登記器官捐贈，幫助患者改善生活。

相關字詞﹕病人 腎臟 器官捐贈

上 / 下一篇新聞

草地婚禮涉用政府禁路 海關查 婚禮公司稱免費泊車旅巴接送 準新人察看方悉申退款
草地婚禮涉用政府禁路 海關查 婚禮公司稱免費泊車旅巴接送 準新人察看方悉申退款
渠署鐵閘鏈斷 閉路電視被噴黑剪電線
渠署鐵閘鏈斷 閉路電視被噴黑剪電線
準新人睇場曾被困 嘆婚期近陷兩難 「他們可拖，我們不能」
準新人睇場曾被困 嘆婚期近陷兩難 「他們可拖，我們不能」
紅隧周日首易通行入口一度塞 運署：今日「真正考驗」
紅隧周日首易通行入口一度塞 運署：今日「真正考驗」
會否覆核改劃用途 郭永亮：不透露 高球場逢周日開放否認「突然」 李家超指收地程序繼續
會否覆核改劃用途 郭永亮：不透露 高球場逢周日開放否認「突然」 李家超指收地程序繼續
城規今審議改劃 或引發日後覆核 前委員：考主席智慧 有權徵詢律政司
城規今審議改劃 或引發日後覆核 前委員：考主席智慧 有權徵詢律政司
雙非童遭遺棄 李家超：查違法否 消息稱母願接回 童權倡議者：先查原因定去向
雙非童遭遺棄 李家超：查違法否 消息稱母願接回 童權倡議者：先查原因定去向
女友抗癌啟發 繪本作家：生命好短 何須太多擔憂？
女友抗癌啟發 繪本作家：生命好短 何須太多擔憂？
柴灣過渡屋今可申 社協倡放寬要求 助輪公屋未滿3年劏房戶
柴灣過渡屋今可申 社協倡放寬要求 助輪公屋未滿3年劏房戶
21萬劏房戶兩成兒童 工聯會促3年內取締「劣劏」
21萬劏房戶兩成兒童 工聯會促3年內取締「劣劏」
陳茂波：程序精簡後 公營屋地「生」變「熟」快兩年
陳茂波：程序精簡後 公營屋地「生」變「熟」快兩年
AI寫小說今「太渣」信進步 作家：盼續出版記創作演化
AI寫小說今「太渣」信進步 作家：盼續出版記創作演化
張仁良：赴灣區屬個人選擇 學生認識非壞事
張仁良：赴灣區屬個人選擇 學生認識非壞事
內地傳媒人羅振宇：疫情拆碎國人統一共識
內地傳媒人羅振宇：疫情拆碎國人統一共識
平台帳戶值156萬 投訴「有入無出」 3內地人應約提虛幣 港遭圍毆
平台帳戶值156萬 投訴「有入無出」 3內地人應約提虛幣 港遭圍毆
養和質子治療中心啟用 精準殺癌減傷害
養和質子治療中心啟用 精準殺癌減傷害
店舖橫樑塌石屎 穿假天花無人傷
店舖橫樑塌石屎 穿假天花無人傷
蔬果汁商升級生產線 盼留住商機
蔬果汁商升級生產線 盼留住商機
隔山買牛被騙 曾損失數十萬元
隔山買牛被騙 曾損失數十萬元
大灣區GBA專題：港隊退役飛魚 變身灣區水療先鋒 伙深圳醫院開復康中心 可接收港澳患者
大灣區GBA專題：港隊退役飛魚 變身灣區水療先鋒 伙深圳醫院開復康中心 可接收港澳患者
大灣區GBA專題：話你知：水療刺激神經 對腦癱自閉有效
大灣區GBA專題：話你知：水療刺激神經 對腦癱自閉有效
大灣區GBA專題：教練職位少 入大學有優待 過來人：現役已要規劃出路
大灣區GBA專題：教練職位少 入大學有優待 過來人：現役已要規劃出路
大灣區GBA專題：港協退役支援「計劃」升格「部門」 盼外界信心更大
大灣區GBA專題：港協退役支援「計劃」升格「部門」 盼外界信心更大
【Emily】港駐美經貿辦倘關閉 葉劉話影響唔大兼可慳錢
【Emily】港駐美經貿辦倘關閉 葉劉話影響唔大兼可慳錢
【Emily】巨大化動物插畫書 盼以港主題連結大家
【Emily】巨大化動物插畫書 盼以港主題連結大家
【Emily】鯨魚再現西貢 「上水」口擘擘
【Emily】鯨魚再現西貢 「上水」口擘擘
【Emily】圍方開幕 擺「烏蠅頭」藝術裝置
【Emily】圍方開幕 擺「烏蠅頭」藝術裝置
【Emily】青年初創實習 有公司讚參加者「新思維」聘為全職
【Emily】青年初創實習 有公司讚參加者「新思維」聘為全職
【Emily】古洞北綜合大樓落成 可安置石仔嶺院友
【Emily】古洞北綜合大樓落成 可安置石仔嶺院友