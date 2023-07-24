雙非童遭遺棄 李家超：查違法否 消息稱母願接回 童權倡議者：先查原因定去向

棄兒「非常不該」 李：社署代照顧

李家超稱事件令該兒童身心受損，棄兒非常不應該，父母應有責任愛護子女，「不單止法律責任，每個爸爸媽媽當他們生了孩子，都應該愛護孩子，對他的教育照顧，都應該做到最好」。李家超希望男童父母會接回兒子，又透露社署已安排男童入住兒童及青少年院，代為照顧，形容其身體狀况「可以」，相關機構亦已向兒童法庭申請保護兒童令，相信可妥善處理該兒童的福利及身心健康。李家超另提到正循遺棄兒童方向調查，並了解相關人士須否負上法律責任。消息稱警方已初步與身處內地的男童母親取得聯絡，對方願意接回男童，惟未交代確實日期。

雷張慎佳：12歲認知被棄 精神受損

兒童權利倡議者、兒童權利委員會前主席雷張慎佳表示，其父母做法令人震驚及心痛，「12歲兒童有一定認知，以及知道發生什麼事，（知道）被應該照顧我、養我、教我的家庭遺棄」，會對兒童精神健康造成負面影響，涉事家庭無論如何都不應合理化遺棄兒童。被問及其母親是否仍適合照顧兒童，她認為言之尚早，內地與香港相關部門宜審慎應對，並調查個案，包括遺棄原因，經評估再決定兒童去向，並跟進其情緒需要，「不應該簡單化、你們（父母）要番個男童就送番畀你，佢唔係皮球（給踢來踢去）」。