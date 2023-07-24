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港聞二

城規今審議改劃 或引發日後覆核 前委員：考主席智慧 有權徵詢律政司

【明報專訊】城規會今日開會，審理粉嶺高球場部分用地改劃用途申請。上周五（21日），即城規會今日開會前的最後一個工作天，香港哥爾夫球會「反擊」，就環評報告申請司法覆核，以殺當局一個措手不及。有城規會前委員預計，今日會議或會出現數種結果，包括通過、有條件通過及拒絕申請等，但他指若委員有疑慮，有權要求律政司派員解釋有關法律爭議再開會討論，認為討論期間將相當考驗城規會主席的智慧。

粉嶺高球場佔地170公頃，政府提出9月收回當中32公頃土地（舊場），擬將其中9.5公頃用作建屋，興建1.2萬伙公營房屋，並兩度「闖關」環諮會，雖然該環評報告最終仍獲環保署長「有條件批准」，但因應部分補充資料未能回應環諮會關注，除引起環諮會委員不滿外，亦引起連串效應。發展局「先出招」，因應該環評，當局於6月將高球場一幅面積9.54公頃、擬劃作住宅用途的土地暫修訂為「未決定用途」地帶，以讓土拓署就環評報告附帶條件，再檢視有關房屋佈局。

有城規會前委員認為，由於當局已修訂有關土地為「未決定用途」地帶，即不會百分百採取原先的建屋方案，即使哥球會司法覆核環評成功，亦難以此挑戰城規會最終決定錯誤引用環評。他補充，若城規會委員開會前對司法覆核有疑慮，有權要求先徵詢律政司意見，即要求秘書處安排律政司派員到場講解有關法律爭議，其後才商議。他指這情况相當考驗城規會主席、即發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲的智慧，討論時須小心；因此環評司法覆核與城規會並沒有直接關係，兩者應劃清界線，故主席須留意討論過程會否「離題」，同時會否有可能進一步引發城規會結果日後遭哥球會提出司法覆核。

與環評覆核無關 須小心討論離題

另有曾任城規會及環諮會委員的人士指出，發展局當日回應稱，司法覆核將「不影響城規會繼續推進法定規劃程序」，城規會今午亦繼續開會，相信當局已諮詢律政司意見。另有現任城規會委員認為，哥球會司法覆核環評報告與城規會的討論關係不大，認為不影響會議。該委員又指哥球會上周五申請司法覆核，於最後時間「出招」，做法不算公義。

相關字詞﹕城規會 香港哥爾夫球會 司法覆核 粉嶺高球場 粉嶺高爾夫球場

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