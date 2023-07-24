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會否覆核改劃用途 郭永亮：不透露 高球場逢周日開放否認「突然」 李家超指收地程序繼續

【明報專訊】政府將於9月收回粉嶺高球場舊場32公頃土地，香港哥爾夫球會上周五（21日）就政府高球場環評報告提出司法覆核。特首李家超指案件已進入司法程序，不評論實際情况，但表示收地程序會繼續。香港哥爾夫球會會長郭永亮亦表示司法覆核只針對環評，不影響收地，但被問到下一步會否司法覆核城規會審批土地改劃用途的決定時，他稱不便透露。球場昨起每逢周日下午向公眾開放1至3號洞，郭永亮否認「突然開放」和「爭取公眾支持」，稱過往亦有舉辦導賞團，並會研究開放更多地方。

李家超昨出發訪問東盟三國前，被問及哥爾夫球會司法覆核環評報告會否影響整個建屋計劃進度和建屋量，他稱尊重每個人行使法律權利，因為已進入司法程序，不會評論實際情况，但因收地不是司法覆核的要點，政府會繼續收回32公頃土地的程序。粉嶺高球場佔地170公頃，政府9月會收回當中32公頃舊場範圍。

郭：樂意配合收地 分享保育知識

郭永亮表示，司法覆核針對環評報告結果，不會影響收地程序。至於下一步會否針對城規會的決定提出司法覆核，他則稱不便透露會否有後續行動。他指出，球會樂意配合政府9月收地和保育土地，而球會多年來一直保育場地的珍貴草種、樹種及生態環保，亦願意與政府分享知識，讓市民繼續享受成果。

球會昨日起每逢周日下午1時至晚上9時向公眾開放1至3號洞。郭永亮否認「突然開放」和「爭取公眾支持」，稱過往周末亦有舉辦生態導賞團供公眾參加，也讓社區團體入場參觀，又稱會研究開放球場更多地方。即使政府收回32公頃土地，另外約140公頃球場土地也有許多適合市民的活動，如蝴蝶園等具生態參觀價值的部分，樂意與政府商討開放。

研開放蝴蝶園等更大範圍

球會昨日開放舊場，不少市民特意帶同一家人前來休憩、 野餐和踩單車等， 有人赤腳行草地並呼喊「好舒服」，亦有部分人帶狗散步。居於元朗的周氏一家四口首次到訪，周太說主要來散步，認為場地保養得很好，一大片綠地很舒服。對於將來被收回，她說：「綠化帶對城市的空氣、溫度調節等都很重要，而球場位置亦不便公屋居民出入，毋須為了收地而收地。」同行的大女也表示遊覽大草地很有樂趣，希望下次帶愛犬來。

市民帶愛犬散步 讚草地保養好

同樣首次到粉嶺球場的李小姐與愛犬一起前來，她曾到訪滘西洲公眾高球場，相比下粉嶺球場環境較優勝，草地狀態較好。她對收地表可惜，認為會影響國際賽事。

「女長毛」雷玉蓮下午1時多到球場，上衣貼了寫有「窮人公屋難求」和「有錢人打哥爾夫球」的標語。她指大量市民輪公屋，收回32公頃土地也不夠，質疑球會為何司法覆核。

相關字詞﹕城規會 司法覆核 郭永亮 香港哥爾夫球會 粉嶺高爾夫球場 粉嶺高球場

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