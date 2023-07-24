準新人睇場曾被困 嘆婚期近陷兩難 「他們可拖，我們不能」

離場逢鎖閘 求助婚禮公司無果

Cat和Jack曾前後3次到場觀察，其中一次在離開時因閘門上鎖被困，曾向婚禮公司職員求助但對方未能解決。他們憶起當時，稱畫面太震撼，想像過在結婚當日被困，婚禮公司卻無力處理問題。他們曾就維修通道一事向渠務署求證，收到回覆後更感不安；形容因事件感到極大精神困擾和焦慮，婚禮公司是加重負擔，無解決問題。Cat說：「我們結婚大日子臨近，他們（婚禮公司）可以拖，但我們不能拖。」

配套包證婚攝影 難覓替代方案

KK和John的婚禮訂於今年12月中，稱在別無選擇下才決定簽約。KK說，今年4月中渠務署曾在維修車道閘門外貼告示，但合約仍訂明有免費泊車位和包車到場，感匪夷所思，「連路也入不到仍要求我買」；形容現時已「兩頭唔到岸」，因為婚禮公司的配套已包括證婚律師、攝影等服務，加上婚禮逼近，很難找到替代方案，最壞打算可能要將整日婚禮分開不同場合舉辦。

Janice和Paul到場觀察發現渠務署維修通道閘門後，在地圖找另一條路不果，事後他們擔心自己和婚禮賓客會犯法，遂再向婚禮公司查詢和要求提供合法證明，但受訪當日仍未收到，明言對公司失去信心，惟已無額外金錢預留作後備方案，現時只想退款，不想再有瓜葛。