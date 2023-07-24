準新人睇場曾被困 嘆婚期近陷兩難 「他們可拖，我們不能」

【明報專訊】本報接觸到3對（以下全數為化名）曾在婚展期間光顧「Hey Wedd」婚禮公司（下稱婚禮公司）的準新人，婚期分別訂於今年12月和明年1月。他們同表示，當初希望在草地舉行婚禮，且「喜囍草原」價錢較相宜，亦有免費泊車位、旅遊巴接送等優惠才簽訂合約，並全數付款約8萬至12萬元。不過他們蒐集資料和觀察發現，出入場地需經過渠務署維修通道，遂向婚禮公司查詢並希望得到合法證明，惟周旋多時得到「場地屬合法」、「車路可合法進入」等相關回覆，他們仍感不安，希望全數退款但不果。3對準新人直言事件至今未解決，他們感到焦慮。
離場逢鎖閘 求助婚禮公司無果
Cat和Jack曾前後3次到場觀察，其中一次在離開時因閘門上鎖被困，曾向婚禮公司職員求助但對方未能解決。他們憶起當時，稱畫面太震撼，想像過在結婚當日被困，婚禮公司卻無力處理問題。他們曾就維修通道一事向渠務署求證，收到回覆後更感不安；形容因事件感到極大精神困擾和焦慮，婚禮公司是加重負擔，無解決問題。Cat說：「我們結婚大日子臨近，他們（婚禮公司）可以拖，但我們不能拖。」
配套包證婚攝影 難覓替代方案
KK和John的婚禮訂於今年12月中，稱在別無選擇下才決定簽約。KK說，今年4月中渠務署曾在維修車道閘門外貼告示，但合約仍訂明有免費泊車位和包車到場，感匪夷所思，「連路也入不到仍要求我買」；形容現時已「兩頭唔到岸」，因為婚禮公司的配套已包括證婚律師、攝影等服務，加上婚禮逼近，很難找到替代方案，最壞打算可能要將整日婚禮分開不同場合舉辦。
Janice和Paul到場觀察發現渠務署維修通道閘門後，在地圖找另一條路不果，事後他們擔心自己和婚禮賓客會犯法，遂再向婚禮公司查詢和要求提供合法證明，但受訪當日仍未收到，明言對公司失去信心，惟已無額外金錢預留作後備方案，現時只想退款，不想再有瓜葛。
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