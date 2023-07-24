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渠署鐵閘鏈斷 閉路電視被噴黑剪電線

【明報專訊】本報記者根據受訪準新人提供及「Hey Wedd」社交專頁的資訊，7月初前往元朗錦田新潭路逢吉鄉的「喜囍草原」觀察，在尾逢路、進入「喜囍草原」前有一道用鐵鏈上鎖的閘門，門上掛屬於渠務署、寫上「請勿進入」的牌，兩側分別有渠務署和八鄉警署的告示，以及旁邊有一個寫上「DSD HUNG SHUI KIU CAM2」、已遭噴黑和剪斷電線的閉路電視。渠務署回覆查詢證實，閘門外閉路電視被破壞，已轉介執法部門跟進。

稱非授權車禁入禁泊 交執法部門跟進

記者沿閘門旁的行人路走入場地，回頭發現閘門上鐵鏈鎖已剪斷，再往場地前行時發現多一道渠務署維修通道閘門，未見上鎖；再向前行，看到數輛私家車停泊以及一個貼上渠務署告示的膠欄杆。現場所見，場地被圍欄包圍，內有一個透明、已倒塌的帳篷，一個黑色、以三角形和長方形連成一體的構築物，一輛白色疑似露營車和單車。

渠務署回應本報查詢時表示，近逢吉鄉尾逢路的車道約於2008年落成，主要用於鄰近河道的疏浚及維修，會將閘門鎖上並安裝告示牌，以提醒非授權車輛不可進入或停泊在內，如發現閘門被打開或有非授權車輛停泊，會通知執法部門跟進。署方稱在不影響相關工作前提下，市民仍可使用維修通道旁的行人路；他們亦在閘門上安裝閉路電視加強監察，惟近期發現被破壞。

警務處公共關係部回應本報查詢時稱，八鄉警署5月13日上午接獲報案，指元朗尾逢路一輛私家車違例泊車，嚴重阻礙其他道路使用者；2022年1月至今共接獲6宗尾逢路交通投訴，就違例泊車一共發出10張定額罰款通知書。

相關字詞﹕偵查報道

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