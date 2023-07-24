草地婚禮涉用政府禁路 海關查 婚禮公司稱免費泊車旅巴接送 準新人察看方悉申退款

今年7月初有讀者向本報記者表示，有網民在facebook的婚禮群組提及，進出婚禮公司「Hey Wedd」推銷的「喜囍草原」需經過渠務署維修通道，惟涉事通道是禁止進入並有大閘上鎖。

準新人自行求證渠署 查詢公司等兩月

記者接觸3對曾光顧「Hey Wedd」的準新人（見另稿），他們表示購買婚禮公司的優惠配套時，合約列明有5個泊車位，當時不知道只能從渠務署維修車道進入場地。其中一對準新人觀察後向渠務署求證，證實該通道不可進入，亦暫不考慮對公眾開放。3對準新人得悉事件後向婚禮公司透過電話、WhatsApp甚至上門查詢，惟準新人等候多時，當中有人等約兩個月才獲回覆稱車道可合法進入，準新人要求全數退款但公司稱只能退回部分，最終向海關和消委會求助。據悉婚禮公司本月中向準新人表示，「喜囍草原」的地主將於下月收回物業自用，亦曾邀約準新人會面商討，包括提出轉換場地和退回部分款項。

公司否認指控 規劃署：土地未申改劃已警告

記者根據「喜囍草原」宣傳片中地址，從城規會的法定規劃綜合網站搜索，發現喜囍草原所屬土地屬「農業」地帶。規劃署回覆本報查詢時表示，視乎營運性質及細節，婚禮場地可能被界定為「康體文娛場所」、「娛樂場所」及「食肆」等用途，須向城規會申請規劃許可；相關地點不涉及任何先前規劃申請，並向土地擁有人或佔用人發出相關警告。

有準新人曾向本報提供付款收據，婚禮公司以「Out-fo Limited」名義收款，根據公司註冊處資料，「Out-fo Limited」董事為「鍾家杰」，「鍾家杰」同時為5間私人公司的董事，包括「喜囍草原有限公司」。

本報記者7月5日曾就網上和準新人的指控分別以電郵、社交媒體留言查詢，未有收到回覆，7月13日再到「Out-fo Limited」九龍灣辦公室查詢，傍晚收到「Hey Wedd」職員來電稱曾以電郵回應記者，並表示已將事件交律師處理和回覆，隨後再電郵記者稱如報道有失實內容，會循法律途徑追究。記者翌日收到「劉豹律師行」電郵稱「Hey Wedd」否認相關指控，要求記者向「Hey Wedd」提供消息來源。

消委會回覆本報稱，不評論有關個別商戶之投訴，會按既定程序處理，為消費者及商戶調停消費糾紛；今年1至6月接獲4宗關於婚禮籌辦服務的投訴，兩宗為服務質素、一宗為更改或終止合約、一宗為其他。

明報記者

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