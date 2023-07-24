明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

草地婚禮涉用政府禁路 海關查 婚禮公司稱免費泊車旅巴接送 準新人察看方悉申退款

【明報專訊】近年不少新人嚮往戶外草地婚禮，亦有婚禮公司以新界地區的草地婚禮招徠，包括元朗錦田新潭路。有曾與婚禮公司簽約的準新人向本報稱，合同列明場地提供免費泊車位及旅遊巴接送，宣傳品亦列明可從港鐵站轉車直達，但實地觀察發現，通往場地的車道屬渠務署維修車道，擔心賓客犯法，質疑公司違反《商品說明條例》。海關回應本報查詢時稱已接獲相關舉報，現正跟進，如發現違例會採取適當執法行動。

今年7月初有讀者向本報記者表示，有網民在facebook的婚禮群組提及，進出婚禮公司「Hey Wedd」推銷的「喜囍草原」需經過渠務署維修通道，惟涉事通道是禁止進入並有大閘上鎖。

準新人自行求證渠署 查詢公司等兩月

記者接觸3對曾光顧「Hey Wedd」的準新人（見另稿），他們表示購買婚禮公司的優惠配套時，合約列明有5個泊車位，當時不知道只能從渠務署維修車道進入場地。其中一對準新人觀察後向渠務署求證，證實該通道不可進入，亦暫不考慮對公眾開放。3對準新人得悉事件後向婚禮公司透過電話、WhatsApp甚至上門查詢，惟準新人等候多時，當中有人等約兩個月才獲回覆稱車道可合法進入，準新人要求全數退款但公司稱只能退回部分，最終向海關和消委會求助。據悉婚禮公司本月中向準新人表示，「喜囍草原」的地主將於下月收回物業自用，亦曾邀約準新人會面商討，包括提出轉換場地和退回部分款項。

公司否認指控 規劃署：土地未申改劃已警告

記者根據「喜囍草原」宣傳片中地址，從城規會的法定規劃綜合網站搜索，發現喜囍草原所屬土地屬「農業」地帶。規劃署回覆本報查詢時表示，視乎營運性質及細節，婚禮場地可能被界定為「康體文娛場所」、「娛樂場所」及「食肆」等用途，須向城規會申請規劃許可；相關地點不涉及任何先前規劃申請，並向土地擁有人或佔用人發出相關警告。

有準新人曾向本報提供付款收據，婚禮公司以「Out-fo Limited」名義收款，根據公司註冊處資料，「Out-fo Limited」董事為「鍾家杰」，「鍾家杰」同時為5間私人公司的董事，包括「喜囍草原有限公司」。

本報記者7月5日曾就網上和準新人的指控分別以電郵、社交媒體留言查詢，未有收到回覆，7月13日再到「Out-fo Limited」九龍灣辦公室查詢，傍晚收到「Hey Wedd」職員來電稱曾以電郵回應記者，並表示已將事件交律師處理和回覆，隨後再電郵記者稱如報道有失實內容，會循法律途徑追究。記者翌日收到「劉豹律師行」電郵稱「Hey Wedd」否認相關指控，要求記者向「Hey Wedd」提供消息來源。

消委會回覆本報稱，不評論有關個別商戶之投訴，會按既定程序處理，為消費者及商戶調停消費糾紛；今年1至6月接獲4宗關於婚禮籌辦服務的投訴，兩宗為服務質素、一宗為更改或終止合約、一宗為其他。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕偵查報道

上 / 下一篇新聞

渠署鐵閘鏈斷 閉路電視被噴黑剪電線
渠署鐵閘鏈斷 閉路電視被噴黑剪電線
準新人睇場曾被困 嘆婚期近陷兩難 「他們可拖，我們不能」
準新人睇場曾被困 嘆婚期近陷兩難 「他們可拖，我們不能」
紅隧周日首易通行入口一度塞 運署：今日「真正考驗」
紅隧周日首易通行入口一度塞 運署：今日「真正考驗」
會否覆核改劃用途 郭永亮：不透露 高球場逢周日開放否認「突然」 李家超指收地程序繼續
會否覆核改劃用途 郭永亮：不透露 高球場逢周日開放否認「突然」 李家超指收地程序繼續
城規今審議改劃 或引發日後覆核 前委員：考主席智慧 有權徵詢律政司
城規今審議改劃 或引發日後覆核 前委員：考主席智慧 有權徵詢律政司
雙非童遭遺棄 李家超：查違法否 消息稱母願接回 童權倡議者：先查原因定去向
雙非童遭遺棄 李家超：查違法否 消息稱母願接回 童權倡議者：先查原因定去向
洗腎折磨受助重生 前護士全家登記捐器官
洗腎折磨受助重生 前護士全家登記捐器官
女友抗癌啟發 繪本作家：生命好短 何須太多擔憂？
女友抗癌啟發 繪本作家：生命好短 何須太多擔憂？
柴灣過渡屋今可申 社協倡放寬要求 助輪公屋未滿3年劏房戶
柴灣過渡屋今可申 社協倡放寬要求 助輪公屋未滿3年劏房戶
21萬劏房戶兩成兒童 工聯會促3年內取締「劣劏」
21萬劏房戶兩成兒童 工聯會促3年內取締「劣劏」
陳茂波：程序精簡後 公營屋地「生」變「熟」快兩年
陳茂波：程序精簡後 公營屋地「生」變「熟」快兩年
AI寫小說今「太渣」信進步 作家：盼續出版記創作演化
AI寫小說今「太渣」信進步 作家：盼續出版記創作演化
張仁良：赴灣區屬個人選擇 學生認識非壞事
張仁良：赴灣區屬個人選擇 學生認識非壞事
內地傳媒人羅振宇：疫情拆碎國人統一共識
內地傳媒人羅振宇：疫情拆碎國人統一共識
平台帳戶值156萬 投訴「有入無出」 3內地人應約提虛幣 港遭圍毆
平台帳戶值156萬 投訴「有入無出」 3內地人應約提虛幣 港遭圍毆
養和質子治療中心啟用 精準殺癌減傷害
養和質子治療中心啟用 精準殺癌減傷害
店舖橫樑塌石屎 穿假天花無人傷
店舖橫樑塌石屎 穿假天花無人傷
蔬果汁商升級生產線 盼留住商機
蔬果汁商升級生產線 盼留住商機
隔山買牛被騙 曾損失數十萬元
隔山買牛被騙 曾損失數十萬元
大灣區GBA專題：港隊退役飛魚 變身灣區水療先鋒 伙深圳醫院開復康中心 可接收港澳患者
大灣區GBA專題：港隊退役飛魚 變身灣區水療先鋒 伙深圳醫院開復康中心 可接收港澳患者
大灣區GBA專題：話你知：水療刺激神經 對腦癱自閉有效
大灣區GBA專題：話你知：水療刺激神經 對腦癱自閉有效
大灣區GBA專題：教練職位少 入大學有優待 過來人：現役已要規劃出路
大灣區GBA專題：教練職位少 入大學有優待 過來人：現役已要規劃出路
大灣區GBA專題：港協退役支援「計劃」升格「部門」 盼外界信心更大
大灣區GBA專題：港協退役支援「計劃」升格「部門」 盼外界信心更大
【Emily】港駐美經貿辦倘關閉 葉劉話影響唔大兼可慳錢
【Emily】港駐美經貿辦倘關閉 葉劉話影響唔大兼可慳錢
【Emily】巨大化動物插畫書 盼以港主題連結大家
【Emily】巨大化動物插畫書 盼以港主題連結大家
【Emily】鯨魚再現西貢 「上水」口擘擘
【Emily】鯨魚再現西貢 「上水」口擘擘
【Emily】圍方開幕 擺「烏蠅頭」藝術裝置
【Emily】圍方開幕 擺「烏蠅頭」藝術裝置
【Emily】青年初創實習 有公司讚參加者「新思維」聘為全職
【Emily】青年初創實習 有公司讚參加者「新思維」聘為全職
【Emily】古洞北綜合大樓落成 可安置石仔嶺院友
【Emily】古洞北綜合大樓落成 可安置石仔嶺院友