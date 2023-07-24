【Emily】港駐美經貿辦倘關閉 葉劉話影響唔大兼可慳錢

話ETO處長在美唔係好有用武地

葉太喺書展一個講座話，就算閂咗ETO對港府影響唔大，並舉例華盛頓ETO主任麥德偉前年調返香港，之後做創新及工業局常秘後，華盛頓ETO處長一直都未填補番。佢又舉例ETO處長喺美國唔係好有用武之地，例如駐華盛頓ETO處長未必敢搵國會傾、當地見人無人睬；紐約ETO處長過去職責包括搵《華爾街日報》、《紐約時報》等傳媒溝通，「派個D4（級政務官）去New York Times講乜？（對方）唔見𠻹啦」。佢話，紐約金融中心嘅聯絡溝通工作，可以交番畀金管局或港交所處理。

至於觀眾問及美國會唔會金融制裁香港，葉太話相信金管局做定預案，就算美方真係出招、限制部分金融機構唔准用SWIFT國際結算系統，可能都會針對一兩間中資銀行，同埋評估中方有反制力度，相信美方唔會一下子制裁所有香港金融機構。