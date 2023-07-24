大灣區GBA專題：港協退役支援「計劃」升格「部門」 盼外界信心更大

HKACED的其中一項工作，是繼續執行由文化體育及旅遊局主辦的「退役運動員轉型計劃」，為運動員轉型提供更全面的支援，希望為運動員解決退役後安排。「退役運動員轉型計劃」鼓勵及資助學校和體育機構聘用本港退役運動員，並提供在職培訓及進修資助，協助運動員提升資歷和技能，為將來發展打好基礎，同時協助學校和體育總會推廣體育和培養人才。前網球手張玲是計劃受惠者之一，她退役後修讀運動管理課程，學習使用文書軟件，於新世界（0017）旗下一間高爾夫網球俱樂部做網球顧問。

資助機構聘用 提供在職培訓

HKACED另外還有「星星伴轉型」計劃及「奧夢成真」計劃。前者旨在讓新退役運動員與成功轉型並擁有豐富工作經驗的著名退役運動員建立聯繫，由HKACED配對，透過學長經驗分享和指導，以及透過HKACED舉辦的交流活動等，協助學員適應轉型期。計劃學長包括前羽毛球代表陳念慈、前游泳代表方力申、前滑浪風帆代表黃德森及前單車代表黃金寶等。

學長計劃有方力申黃金寶

「奧夢成真」則安排準備退役和已退役運動員到學校擔任教練，為學生提供運動訓練及傳授運動知識，運動員亦能從中吸收教學經驗。該計劃自2012年推出，已惠及全港過百間中小學，既致力推動學校及社區體育發展，亦協助運動員退役轉型。