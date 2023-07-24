明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大灣區GBA專題：教練職位少 入大學有優待 過來人：現役已要規劃出路

【明報專訊】世界太極拳冠軍、香港太極拳隊前總教練郭伊納（圖）對本報說，運動員未退役時就應考慮未來出路，因為無論國家、香港都給運動員很多培訓支持，而且未退役時更多機會取得成績，「一旦有成績，政府的重視程度會差很遠」。

本報翻查資料，廣州暨南大學有優秀運動員免試入讀計劃，運動員只需高中學歷、在指定賽事取得成績，可毋須考試直接入讀暨大體育學院。郭伊納稱，有香港運動員也曾受惠於這個計劃，最後取得碩士學位。「首先要讀書，起碼要讀大學」，她強調，有運動成績不代表有資質，就算退役想做教練，仍要考取教練證，「這完全可以在不影響運動員訓練的情况下完成，但要提早有規劃」。

以她所在的武術項目來看，香港武術隊有總教練作為主管，下屬項目長拳、南拳、太極各有一個總教練，其餘有數名助教，「一共就這麼多個職位，一年這麼多運動員退役。而且很多項目都請內地教練，本地運動員其實很難留下執教」。她所知的不少運動員退役後自己開武館，郭伊納慨嘆，香港租金昂貴，武館場地太小，「更多人連館都沒有，在公園找場地教」。

郭伊納自2019年離開港隊教練職位，現時在佛山科技學院任教。她認為內地發展空間更大，各類大中小學職位多，香港運動員取得相應學歷後再報考內地教師資格證，也一樣可北上教體育，「現在深圳中小學教師工資也很好，香港運動員可以考慮往這方向轉型」。

相關字詞﹕運動員 大灣區

上 / 下一篇新聞

草地婚禮涉用政府禁路 海關查 婚禮公司稱免費泊車旅巴接送 準新人察看方悉申退款
草地婚禮涉用政府禁路 海關查 婚禮公司稱免費泊車旅巴接送 準新人察看方悉申退款
渠署鐵閘鏈斷 閉路電視被噴黑剪電線
渠署鐵閘鏈斷 閉路電視被噴黑剪電線
準新人睇場曾被困 嘆婚期近陷兩難 「他們可拖，我們不能」
準新人睇場曾被困 嘆婚期近陷兩難 「他們可拖，我們不能」
紅隧周日首易通行入口一度塞 運署：今日「真正考驗」
紅隧周日首易通行入口一度塞 運署：今日「真正考驗」
會否覆核改劃用途 郭永亮：不透露 高球場逢周日開放否認「突然」 李家超指收地程序繼續
會否覆核改劃用途 郭永亮：不透露 高球場逢周日開放否認「突然」 李家超指收地程序繼續
城規今審議改劃 或引發日後覆核 前委員：考主席智慧 有權徵詢律政司
城規今審議改劃 或引發日後覆核 前委員：考主席智慧 有權徵詢律政司
雙非童遭遺棄 李家超：查違法否 消息稱母願接回 童權倡議者：先查原因定去向
雙非童遭遺棄 李家超：查違法否 消息稱母願接回 童權倡議者：先查原因定去向
洗腎折磨受助重生 前護士全家登記捐器官
洗腎折磨受助重生 前護士全家登記捐器官
女友抗癌啟發 繪本作家：生命好短 何須太多擔憂？
女友抗癌啟發 繪本作家：生命好短 何須太多擔憂？
柴灣過渡屋今可申 社協倡放寬要求 助輪公屋未滿3年劏房戶
柴灣過渡屋今可申 社協倡放寬要求 助輪公屋未滿3年劏房戶
21萬劏房戶兩成兒童 工聯會促3年內取締「劣劏」
21萬劏房戶兩成兒童 工聯會促3年內取締「劣劏」
陳茂波：程序精簡後 公營屋地「生」變「熟」快兩年
陳茂波：程序精簡後 公營屋地「生」變「熟」快兩年
AI寫小說今「太渣」信進步 作家：盼續出版記創作演化
AI寫小說今「太渣」信進步 作家：盼續出版記創作演化
張仁良：赴灣區屬個人選擇 學生認識非壞事
張仁良：赴灣區屬個人選擇 學生認識非壞事
內地傳媒人羅振宇：疫情拆碎國人統一共識
內地傳媒人羅振宇：疫情拆碎國人統一共識
平台帳戶值156萬 投訴「有入無出」 3內地人應約提虛幣 港遭圍毆
平台帳戶值156萬 投訴「有入無出」 3內地人應約提虛幣 港遭圍毆
養和質子治療中心啟用 精準殺癌減傷害
養和質子治療中心啟用 精準殺癌減傷害
店舖橫樑塌石屎 穿假天花無人傷
店舖橫樑塌石屎 穿假天花無人傷
蔬果汁商升級生產線 盼留住商機
蔬果汁商升級生產線 盼留住商機
隔山買牛被騙 曾損失數十萬元
隔山買牛被騙 曾損失數十萬元
大灣區GBA專題：港隊退役飛魚 變身灣區水療先鋒 伙深圳醫院開復康中心 可接收港澳患者
大灣區GBA專題：港隊退役飛魚 變身灣區水療先鋒 伙深圳醫院開復康中心 可接收港澳患者
大灣區GBA專題：話你知：水療刺激神經 對腦癱自閉有效
大灣區GBA專題：話你知：水療刺激神經 對腦癱自閉有效
大灣區GBA專題：港協退役支援「計劃」升格「部門」 盼外界信心更大
大灣區GBA專題：港協退役支援「計劃」升格「部門」 盼外界信心更大
【Emily】港駐美經貿辦倘關閉 葉劉話影響唔大兼可慳錢
【Emily】港駐美經貿辦倘關閉 葉劉話影響唔大兼可慳錢
【Emily】巨大化動物插畫書 盼以港主題連結大家
【Emily】巨大化動物插畫書 盼以港主題連結大家
【Emily】鯨魚再現西貢 「上水」口擘擘
【Emily】鯨魚再現西貢 「上水」口擘擘
【Emily】圍方開幕 擺「烏蠅頭」藝術裝置
【Emily】圍方開幕 擺「烏蠅頭」藝術裝置
【Emily】青年初創實習 有公司讚參加者「新思維」聘為全職
【Emily】青年初創實習 有公司讚參加者「新思維」聘為全職
【Emily】古洞北綜合大樓落成 可安置石仔嶺院友
【Emily】古洞北綜合大樓落成 可安置石仔嶺院友