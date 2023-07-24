大灣區GBA專題：教練職位少 入大學有優待 過來人：現役已要規劃出路

本報翻查資料，廣州暨南大學有優秀運動員免試入讀計劃，運動員只需高中學歷、在指定賽事取得成績，可毋須考試直接入讀暨大體育學院。郭伊納稱，有香港運動員也曾受惠於這個計劃，最後取得碩士學位。「首先要讀書，起碼要讀大學」，她強調，有運動成績不代表有資質，就算退役想做教練，仍要考取教練證，「這完全可以在不影響運動員訓練的情况下完成，但要提早有規劃」。

以她所在的武術項目來看，香港武術隊有總教練作為主管，下屬項目長拳、南拳、太極各有一個總教練，其餘有數名助教，「一共就這麼多個職位，一年這麼多運動員退役。而且很多項目都請內地教練，本地運動員其實很難留下執教」。她所知的不少運動員退役後自己開武館，郭伊納慨嘆，香港租金昂貴，武館場地太小，「更多人連館都沒有，在公園找場地教」。

郭伊納自2019年離開港隊教練職位，現時在佛山科技學院任教。她認為內地發展空間更大，各類大中小學職位多，香港運動員取得相應學歷後再報考內地教師資格證，也一樣可北上教體育，「現在深圳中小學教師工資也很好，香港運動員可以考慮往這方向轉型」。